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Программы разработчика "Bolide Software"

На этой странице собраны все программы разработчика Bolide Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Bolide Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Audio Comparer
Audio Comparer

Версия 1.7.0.0

Поиск дубликатов музыки

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
All My Books

Версия 4.1.1222

Программа-каталог книг

Рейтинг 4,9 из 5 4,9 (7)
Bolide Slideshow Creator
Bolide Slideshow Creator

Версия 2.2.2004

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)