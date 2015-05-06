На этой странице собраны все программы разработчика Bolide Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Bolide Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 5 программ
Версия 4.1.1143
Программа для редактирования видео
Версия 4.9
Программа для записи видео с веб-камеры
Версия 1.7.0.0
Поиск дубликатов музыки
Версия 4.1.1222
Программа-каталог книг
Версия 2.2.2004
Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио