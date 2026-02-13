На этой странице собраны все программы разработчика ASRock Inc., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы ASRock Inc., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 4 программы
Версия 2.0.218
Программа для управления RGB-подсветкой комплектующих ПК ASRock
Версия 1.0.15
Программа для запуска UEFI из работающей Windows
Версия 2.0.0.3
Программа для автоматического обновления драйверов ASRock
Версия 4.1.76
Программа для управления материнскими платами ASRock