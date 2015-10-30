SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Ashampoo"

На этой странице собраны все программы разработчика Ashampoo, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Ashampoo, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 6 программ

Ashampoo Windows 11 AdBlock
Ashampoo Windows 11 AdBlock

Версия 1.6.50.42229

Утилита для блокировки рекламы в интерфейсе Windows 11

Оценок пока нет
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free

Версия 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (3)
Ashampoo Snap
Ashampoo Snap

Версия 12.0.6

Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Ashampoo Windows 11 Check & Enable
Ashampoo Windows 11 Check & Enable

Версия 1.0.0.9

Программа для проверки совместимости компьютера с Windows 11

Оценок пока нет
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Ashampoo WinOptimizer
Ashampoo WinOptimizer

Версия 11.00.00

Оптимизация Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)