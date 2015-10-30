На этой странице собраны все программы разработчика Ashampoo, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Ashampoo, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 6 программ
Версия 1.6.50.42229
Утилита для блокировки рекламы в интерфейсе Windows 11
Версия 1.24.13
Программа для записи оптических дисков
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 1.0.0.9
Программа для проверки совместимости компьютера с Windows 11
Версия 7.0.1
Программа для конвертирования и редактирования аудио
Версия 11.00.00
Оптимизация Windows