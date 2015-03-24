На этой странице собраны все программы разработчика Apple Inc, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Apple Inc, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 10 программ
Версия 12.13.11.1
Медиаплеер и онлайн-магазин Apple
Версия 1.1540.23042.0
Программа для управление устройствами Apple
Версия 1.1028.10497.0
Windows-клиент стримингового сервиса Apple Music
Версия 1.1028.10241.0
Стриминговая платформа Apple для просмотра видеоконтента
Версия 3.2.2
Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров
Версия 7.7.9
Медиаплеер от Apple для Windows
Версия 5.34.57.2
Быстрый интернет-браузер от Apple
Версия 7.7
Медиа-плеер для аудио и видео
Версия 1
Удобный мессенджер для общения
Версия 09
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