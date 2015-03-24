SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Apple Inc"

На этой странице собраны все программы разработчика Apple Inc, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Apple Inc, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 10 программ

iTunes
iTunes

Версия 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
Apple Devices
Apple Devices

Версия 1.1540.23042.0

Программа для управление устройствами Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (69)
Apple Music
Apple Music

Версия 1.1028.10497.0

Windows-клиент стримингового сервиса Apple Music

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Apple TV
Apple TV

Версия 1.1028.10241.0

Стриминговая платформа Apple для просмотра видеоконтента

Оценок пока нет
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
QuickTime Player
QuickTime Player

Версия 7.7

Медиа-плеер для аудио и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
iMessages
iMessages

Версия 1

Удобный мессенджер для общения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
iWork
iWork

Версия 09

Документы, таблицы и презентации в стиле Mac.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)