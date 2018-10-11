На этой странице собраны все программы разработчика AOMEI Technology, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы AOMEI Technology, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 6 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 10.12.1
Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей
Версия 5.8.0
Программа для удаленного доступа к другим устройствам
Версия 1.2.2
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия -
Программа для резервного копирования корпоративных данных
Версия 2.0
Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители