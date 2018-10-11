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Программы разработчика "AOMEI Technology"

На этой странице собраны все программы разработчика AOMEI Technology, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы AOMEI Technology, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 6 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
AnyViewer
AnyViewer

Версия 5.8.0

Программа для удаленного доступа к другим устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AOMEI Cyber Backup
AOMEI Cyber Backup

Версия -

Программа для резервного копирования корпоративных данных

Оценок пока нет
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)