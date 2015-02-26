SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "AMS Software"

На этой странице собраны все программы разработчика AMS Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы AMS Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 22 программы

PDF Commander
PDF Commander

Версия 17.0

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ФотоКОЛЛАЖ
ФотоКОЛЛАЖ

Версия 9.35

Создание эффектных коллажей из фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Photo Effects Studio
Photo Effects Studio

Версия 3.15

Программа для создания фотографий с эффектами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Экранная Студия
Экранная Студия

Версия 1.27

Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором

Оценок пока нет
Мастер Визиток
Мастер Визиток

Версия 10.0

Программа для создания визиток на компьютере

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Домашняя Фотостудия
Домашняя Фотостудия

Версия 14.0

Программа для редактирования изображений и создания фотографий с эффектами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Фотомастер
Фотомастер

Версия 6.0

Программа для создания фотографий с эффектами и редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Почтовые Конверты
Почтовые Конверты

Версия 4.0

Программа для оформления и распечатки конвертов

Оценок пока нет
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ВидеоМАСТЕР
ВидеоМАСТЕР

Версия 2.47

Простой видеоредактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ФотоДоктор
ФотоДоктор

Версия 1.0

Восстановление фото с флешки и карт памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Мастер Коллажей
Мастер Коллажей

Версия 4.97

Cоздания коллажей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи

Версия 5.21

Программа для фото на документы

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Мастер Открыток
Мастер Открыток

Версия 7.15

Удобная программа для создания открыток

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Студия Красоты
Студия Красоты

Версия 2.35

Программа для улучшения портретов.

Оценок пока нет
Photo Cards
Photo Cards

Версия 1.0

Программа для создания открыток

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
АвтоКОЛЛАЖ
АвтоКОЛЛАЖ

Версия 1.36.2809

Создание эффектных композиций из фотографий.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)