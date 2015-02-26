На этой странице собраны все программы разработчика AMS Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы AMS Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 22 программы
Версия 17.0
Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов
Версия 9.35
Создание эффектных коллажей из фотографий
Версия 5.0
Программа для редактирования видео
Версия 15.0
Удобный видеоредактор на русском языке
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 3.15
Программа для создания фотографий с эффектами
Версия 1.27
Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором
Версия 10.0
Программа для создания визиток на компьютере
Версия 14.0
Программа для редактирования изображений и создания фотографий с эффектами
Версия 6.0
Программа для создания фотографий с эффектами и редактирования изображений
Версия 4.0
Программа для оформления и распечатки конвертов
Версия 4.0
Программа для оптимизации компьютера
Версия 5.0
Программа для создания слайд-шоу
Версия 2.47
Простой видеоредактор
Версия 1.0
Восстановление фото с флешки и карт памяти
Версия 4.97
Cоздания коллажей
Версия 5.21
Программа для фото на документы
Версия 7.15
Удобная программа для создания открыток
Версия 2.35
Программа для улучшения портретов.
Версия 1.0
Программа для создания открыток
Версия 1.36.2809
Создание эффектных композиций из фотографий.