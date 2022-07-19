Windows Key (Passware Windows Key) — программа для сброса паролей локальных учетных записей Windows. Данный инструмент может помочь получить доступ к любой имеющейся учетной записи независимо от того, является ли она администраторской или гостевой. Программа предлагает и дополнительный инструментарий по разблокировке запороленных файлов и обнаружению сохраненных в браузерах паролей от веб-сайтов.

Как пользоваться Windows Key?

Программа Passware Windows Key предлагает нестандартный подход к разблокировке учетных записей Windows, а конкретно — выполнение поставленной задачи путем создания загрузочной флешки или диска с необходимым инструментарием на борту. Алгоритм работы программы достаточно прост:

Пользователь выбирает установочный образ с операционной системой Windows в формате ISO. Программой поддерживаются ОС Windows версии XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10, а также серверные ОС Server 2003 и 2008.

Также в качестве входных данных можно использовать загрузочный диск или флешку, на которой уже присутствуют установочные файлы Windows. В этом случае потребуется указать путь к файлу «TXTSETUP.SIF» или «BOOT.WIM». В случае с ОС Windows XP/2003 данные файлы расположены в папке «I386», во всех остальных версиях Windows — в папке «Sources» (обе эти папки расположены в корневом каталоге установочного диска/флешки).

Далее, в зависимости от того, будет ли создаваться загрузочная флешка или диск, пользователь выбирает требуемый режим записи. Также в программе имеется функция сохранения обработанного ISO-образа в виде обычного файла на жестком диске, который в дальнейшем может использоваться для создания загрузочного носителя при помощи любой другой программы.

В процессе записи ISO-образа на внешний носитель Windows Key поместить в него требуемые для работы файлы.

По окончанию записи остается загрузиться с вновь созданного диска/флешки.

После успешной загрузки на экране отобразится меню загрузочной программы Windows Key с дальнейшими инструкциями по сбросу/смене пароля.

Дополнительные возможности Windows Key

Программу Windows Key можно использовать и для решения таких задач как:

Разблокировка запороленных файлов. При утрате пароля от архивов, образов, документов и прочих типов файлов Windows Key может помочь в его восстановлении. Программой поддерживаются более 280 типов файлов.

Расшифровка данных. Утилита Windows Key способна расшифровывать файлы, которые были зашифрованы при помощи различных шифровальных программ — BitLocker, VeraCrypt, TrueCrypt, FileVault 2/APFS и других.

Расшифровка разделов жесткого диска и внешних носителей. Как и в предыдущем случае, Windows Key может помочь в расшифровке названных объектов.

Сброс/смена пароля аккаунтов MS Outlook/Outlook Express, различных типов сетевых подключений, созданных посредством Windows (Wi-Fi и т.д.), и веб-сайтов (пароли, сохраненные браузером).

При использовании Passware Windows Key в целях расшифровки или смены/сброса паролей следует иметь в виду, что программа не может гарантировать успех операций, особенно, если речь идет о длинных парольных фразах и/или ключах шифрования.

Совместимость с Windows и версии программы

Приложение Windows Key может работать в среде ОС Windows, начиная с версии Vista и Server 2003. Поддерживаются исключительно 64-битные (x64) системы. Русская версия Windows Key на данный момент не предусмотрена (интерфейс и справочные материалы выполнены на английском). Софт — платный.