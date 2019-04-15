RoboForm2Go — программа для хранения паролей, веб-форм и любых других текстовых данных в зашифрованном виде. Данная версия приложения является портативной, она предназначена для установки на USB-носитель (впрочем, можно установить и на жесткий диск, выбрав соответствующую опцию в инсталляторе).

Программа поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс полностью переведен на русский язык (кроме инсталлятора).

Portable-версия RoboForm2Go

Сразу следует сказать, что портативная версия (7.9.32) RoboForm2Go больше не обновляется. На смену пришла 8 версия утилиты с более широким функциональным набором. Тем не менее, RoboForm2Go Portable по-прежнему пользуется широкой популярностью среди пользователей. И причина здесь одна — последняя 8-я версия программы официально не поддерживает портативный режим работы.

Зачем нужна программа RoboForm2Go?

Основная функция RoboForm2Go — хранения различных пользовательских данных в зашифрованном файле. Сразу же при первом запуске программа предлагает пользователю установить мастер-ключ (главный пароль). В дальнейшем его потребуется использовать каждый раз при входе в программу. Это единственный пароль, который придется запомнить. В случае его потери зашифрованный файл открыть будет невозможно, всю хранимую в нем информацию можно считать утерянной.

Ввод данных для хранения. Добавить данные для безопасного их хранения в программу можно тремя способами:

Вручную, заполнив соответствующие поля при создании новой записи в базе данных. Импорт данных из различных типов файлов. Автоматически, при заполнении веб-форм, вводе паролей и других данных в браузерах и/или Windows-приложениях (в этом случае RoboForm2Go предлагает пользователю сохранить введенные данные в базу).

Добавление записей вручную. В правой части основного окна программы можно увидеть несколько вкладок — «Логины», «Закладки», «Контакты» и т.д. При клике по значку «+» напротив названия вкладки откроется форма для ввода данных либо диалоговое окно с краткой инструкцией по их добавлению из браузеров или Windows-приложений.

К примеру, при добавлении новой «Персоны» пользователь может занести в базу различную информацию о конкретной персоне, не только ФИО, но и контактные данные, место работы и должность, адреса, номера банковских карт, паспортные данные и многое другое.

Импорт данных из файлов. Для запуска функции импорта данных из файлов требуется кликнуть по иконке «RoboForm» и выбрать соответствующий пункт из выпадающего меню. В программу можно импортировать данные из различных типов файлов:

Табличные CSV-файлы, сгенерированные в других приложения для хранения паролей — KeePass, LastPass, NIS (Norton Identity Safe), 1Password, SplashID и DashLane. Другими словами, в RoboForm2Go можно перенести данные из перечисленных программ.

Данные из браузеров — логины/пароли, списки «Избранных» адресов, закладки и т.д. RoboForm2Go работает с браузерами IE, Opera, Chrome и Firefox (также поддерживается Portable Firefox).

Контакты из Outlook и «Адресной книги Windows».

Автоматическое добавление данных из браузеров и приложений. При заполнении любых веб-форм в браузерах RoboForm2Go предлагает пользователю сохранить введенную информацию вместе с адресом страницы. После из самой программы можно будет воспользоваться функцией автозаполнения сохраненной формы с предварительным переходом на нужную веб-страницу.

Практически идентично работает функция добавления паролей из Windows-приложений, только вместо предложения о занесении данных в базу над окном программы появляется панель RoboForm2Go, в которой следует кликнуть по кнопке «Сохранить».

Другие функции RoboForm2Go

Таковых у менеджера паролей RoboForm2Go множество. Вот некоторые:

Возможность синхронизации данных с сервером RoboForm2Go. Программа по прежнему будет работать в портативном режиме, но пароли будут храниться не только на флешке, но и на удаленном сервере.

Интеграция RoboForm2Go-панели в браузеры (возможно в случае, если соответствующий плагин можно скачать с сайта браузера).

Поддержка различных алгоритмов шифрования данных — AES, Blowfish, RC6, 3DES, DES.

Поддержка технологии WBF (Windows Biometric Framework), что позволяет использовать отпечаток пальца для входа в программу (при наличии соответствующего оборудования) и многое другое.