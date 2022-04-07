Из-за отмены трансграничных платежных систем Visa и MasterCard, пользователи из России не могут воспользоваться функциями менеджера пароля RoboForm, рекомендуем Вам воспользоваться аналогом RoboForm - MultiPassword.com. Вы сможете оплатить картой МИР менеджер паролей - MultiPassword, также доступен импорт паролей из roboform. Желательно это сделать до окончания Вашей подписики.

RoboForm — многофункциональная мультиплатформенная программа для заполнения веб-форм в автоматическом режиме и хранения паролей, использующихся для входа на сайты или запуска различных десктопных приложений (например, почтовые клиенты или мессенджеры).

Программа обладает широким функционалом как для обеспечения удобства при заполнении всевозможных форм, так и для достижения максимально высокого уровня хранения парольных фраз.

Функции RoboForm

В функциональные возможности и особенности программы RoboForm относится следующее:

Заполнение веб-форм в один клик из любого браузера. Робоформ может быть встроен в браузер в качестве плагина.

Сохранение неограниченного количества паролей при вводе напрямую из браузера (если включен плагин).

Хранение данных для заполнения форм и парольных фраз на удаленном сервере в шифрованном виде (требуется создание бесплатного аккаунта прямо из программы).

Ключ расшифровки хранится только на пользовательском устройстве, на нем же производятся операции шифрования и дешифрования данных. Т.е. даже при взломе серверов RoboForm (хоть это и маловероятно) и получении доступа к данным третьи лица не смогут получить какую-либо полезную информацию.

Программа RoboForm является мультиплатформенной, т.е. к сохраненным формам и паролям можно получить доступ как с ПК на базе Windows, MacOS или Linux, так с мобильных устройств под управлением Windows Mobile, iOS и Android. Сохраненные данные автоматически синхронизируются на всех устройствах, с которых был выполнен вход в RoboForm.

Возможность организации паролей и форм на сервере RoboForm и их поиск по различным критериям.

Множество функций обеспечения безопасности сохраненных паролей и форм: мастер создания сложных парольных фраз и оценки их надежности по всем критериям, шифрование данных алгоритмом AES256 (256-битный ключ, применение SHA256 и PBKDF2), двухфакторная авторизация (поддерживается Google и Microsoft Authenticator, Authy и другие TOTP-приложения).

При необходимости пользователь сможет выбрать и другие поддерживаемые алгоритмы шифрования, включая DES, 3-DES, RC6, Blowfish и AES.

Предоставление доступа к паролям и формам другим пользователям RoboForm (данные передаются по зашифрованным каналам связи — перехват невозможен).

Возможность сохранения любых текстовых данных в зашифрованном виде на сервере.

Поддержка русского языка, возможность запуска в ОС Windows Vista и выше (поддерживаются системы 32 и 64 бит).

Множество настроек, позволяющих задавать правила хранения феб-форм и паролей, включать и исключать сайты или десктопные приложения в/из списка обрабатываемых программой объектов, и другие возможности.

Версии программы RoboForm

Существует платная и бесплатная редакция программы RoboForm. Free-версия приложения имеет ограничения по сроку эксплуатации (30 дней) и функциям. Сюда относится отсутствие синхронизации между устройствами, невозможность резервного копирования и хранения данных в облаке, двухфакторной аутентификации, возможности предоставления доступа к паролям/формам и обмена данными с другими пользователями, получения технической поддержки и некоторые другие.

В остальном, бесплатная версия программы не имеет каких-либо ограничений, предоставляя пользователям весь функционал для безопасного хранения неограниченного количества паролей и веб-форм.