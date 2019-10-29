Password Safe — программа для хранения паролей в зашифрованном виде. Приложение распространяется бесплатно, не имеет каких-либо платных функций, полностью поддерживает русский язык (переведен интерфейс и встроенные справочные материалы). Для работы программы требуется компьютер под управлением Widows 7 или выше. Под 32-битные и 64-битные системы имеются собственные версии Password Safe.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА PASSWORD SAFE?

По большому счету программа Password Safe имеет всего одно единственное предназначение — хранение паролей пользователя в зашифрованной локальной (на жестком диске, флешке и т.д.) базе данных. Все, что требуется для начала работы с данным приложением — создать одну или несколько баз данных (в программе именуется «контейнерами») и задать мастер-пароль для доступа к ней/ним. Отдельные контейнеры никак не связаны друг с другом, т.е. они могут иметь разные пароли.

Заданный мастер-пароль — единственный, который предстоит запомнить пользователю. Без него доступ к базе данных получить невозможно. Крайне не рекомендуется делать мастер-пароль легким, т.к. если его разгадает злоумышленник, он сможет просмотреть все, что хранится в контейнере.

ФУНКЦИИ PASSWORD SAFE

Все прочие функции программы Password Safe связаны с добавлением новых записей (созданием паролей) в базу данных, их организацией/упорядочиванием, извлечением из контейнера, обеспечением безопасности работы с приложением и другими аспектами. Вот лишь некоторые из них.

Создание новых записей в базе данных

Простейшая запись в базе данных может состоять только лишь из пароля. При необходимости пользователь может также указать имя пользователя к заданному паролю, ссылку на веб-страницу, где вводится комбинация, ввести для себя заметку и т.д. Также для создаваемого пароля можно задать срок действия. В этом случае программа будет напоминать о необходимости смены парольной фразы в указанное время.

Также в программе Password Safe пользователь может настроить собственные политики (условия) создания паролей. Например, задать минимальную длину, определить обязательное количество в пароле прописных букв, цифр, символов и т.д. В дальнейшем все новые создаваемые парольные фразы должны будут соответствовать выбранной политике, в противном случае программа не позволит создать пароль.

Действия над/с записями

Помимо стандартных действий вроде переименования, дублирования, удаления и т.п., программа Password Safe позволяет:

Автоматически набирать имя пользователя, пароль и любые другие поля одной записи в веб-формах, текстовых полях, открытых документах и т.д. Пользователь может и сам задать автонабор путем использования регулярных выражений (со всеми возможностями этой функции можно ознакомиться во встроенной справке).

Задать определенное действие при двойном клике мышью (и/или при двойном клике с зажатой клавишей Shift) по записи (паролю) в базе, например: копировать пароль в буфер обмена, перейти по ссылке, присутствующей в записи, отправить E-mail на указанный адрес (используется внешний почтовый клиент) и другие.

Отправить в командную строку (консоль) Windows любую команду, например — открыть файл или запустить внешнюю программу.

Упорядочивание, поиск паролей

Для удобства хранения паролей в программе Password Safe предусмотрена возможность создания групп, а в них — неограниченного количества подгрупп. Встроенное средство поиска позволяет обнаруживать по вводимому тексту соответствия в любом из полей записи.

Функции обеспечение безопасности и сохранности контейнеров

К таковым относятся:

Автоматическая блокировка базы данных (для последующего открытия потребуется ввести мастер-пароль) при сворачивании программы, блокировке самого компьютера, длительном простое (любой из пунктов можно отключить в настройках).

Автоматическое создание резервных копий контейнеров при изменениях и перед сохранением (промежуточные копии).

Ведение истории изменения полей в записях (если забыли, например, первоначальный пароль, эта функция поможет вернуть его) и другие.

Двухфакторная аутентификация

К программе Password Safe может быть привязано специальное USB-устройство YubiKey. В этом случае для доступа к базе данных потребуется не только мастер-пароль, но и само устройство, которое необходимо подключить к компьютеру.