Из-за отмены трансграничных платежных систем Visa и MasterCard, пользователи из России не могут воспользоваться функциями менеджера пароля lastpass, рекомендуем Вам воспользоваться аналогом lastpass - MultiPassword.com. Вы сможете оплатить картой МИР менеджер паролей - MultiPassword, также доступен импорт паролей из lastpass. Желательно это сделать до окончания Вашей подписики.



Lastpass — расширение (плагин) для браузеров, предназначенный для хранения паролей и данных веб-форм в зашифрованном виде в облачном хранилище. Сервис можно использовать бесплатно по Free-подписке с некоторыми функциональными ограничениями.

Интерфейс плагина и личного кабинета пользователя переведен на русский язык. Поддерживаются все современные браузеры, включая Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Maxthon и другие.

Как установить Lastpass?

Расширение Lastpass можно установить двумя способами – путем скачивания через фициальные онлайн-магазины браузеров либо при помощи обычного установщика для Windows.

Установка из магазинов браузеров/ Вот официальные адреса магазинов популярных браузеров, где можно скачать плагин Lastpass:

Google Chrome — https://chrome.google.com/webstore/category/extensions.

Microsoft Edge — https://www.microsoft.com/ru-ru/store/collections/edgeextensions.

Mozilla Firefox — https://addons.mozilla.org/ru/firefox.

Opera — https://addons.opera.com/ru/extensions.

Maxthon — http://extension.maxthon.com.

Apple Safari — https://www.apple.com/ru/ios/app-store (или можно открыть в браузере меню «Safari», выбрать пункт «Расширения Safari»).

В любом из магазинов имеется внутренний поиск, куда следует вписать название искомого расширения — Lastpass — перейти на страницу плагина и нажать по кнопке «Добавить»/«Установить»/«Загрузить».

После добавления расширения в браузер останется создать учетную запись в системе Lastpass. Сделать это можно в самом плагине либо на официальном сайте разработчиков — https://lastpass.com/create_account.php.

Альтернативный способ установки Lastpass/ На данной странице можно скачать официальный установщик Lastpass, в котором имеется возможность установить плагины под браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge и Opera. Кроме того, на компьютер можно установить приложение для экспорта сохраненных в браузерах веб-форм и паролей напрямую в облачное хранилище Lastpass.

Функции Lastpass

Основная и наиболее востребованная функция Lastpass — хранение паролей, веб-форм (включая данные кредитных карт) и заметок в зашифрованном виде. Данная услуга предоставляется сервисом бесплатно и без каких-либо ограничений по количеству хранимых данных.

Для сохранения паролей/веб-форм/заметок можно использовать соответствующие функции плагина — ввод данных в этом случае осуществляется в ручном режиме. Кроме того, Lastpass способен сохранять данные для входа на сайт и заполняемые на них веб-формы в автоматическом режиме (если пользователем не запрещена данная функция). Все заметки добавляются в ручном режиме.

Список всех хранимых в системе Lastpass данных можно просматривать в личном кабинете. В нем же доступен поиск по сайтам, заметкам, веб-формам и т.д.

Плагин Lastpass имеет и другие полезные функции, например: