SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cain & Abel

В данном списке представлены программы для замены Cain & Abel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cain & Abel, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

CommView for WiFi
CommView for WiFi

Версия 7.3

Программа для мониторинга и тестирования Wi-Fi сетей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)