Cain & Abel - бесплатная программа для восстановления утерянных паролей. Использует в своей работе мощный алгоритм дешифрования.

Cain & Abel имеет возможность регенерировать целый набор паролей: системные, пароли в браузерах, даже пароли Outlook. Показывает пароли под звездочками (*).

Программа состоит из двух логических частей. Первая (Cain) представляет собой внешнюю оболочку и отвечает за восстановление и сниффинг паролей. Вторая часть (Abel) - это анализатор протоколов, который устанавливается в качестве службы Windows для повышения уровня защиты вашего ПК.

Возможно, на первый взгляд программа покажется не очень органичной. Но она отлично справляется со своей задачей восстановления паролей.