SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги 1Password

В данном списке представлены программы для замены 1Password. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на 1Password, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

MultiPassword — менеджер паролей
MultiPassword — менеджер паролей

Версия 1.30.0

Сервис для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (25)
Bitwarden Password Manager
Bitwarden Password Manager

Версия 2026.10.0

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
KeePass Password Safe
KeePass Password Safe

Версия 2.61.1

Программа для хранения паролей и другого контента в зашифрованном виде

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Sticky Password
Sticky Password

Версия 8.8.4.1676

Программа для хранения паролей

Оценок пока нет
Kaspersky Password Manager
Kaspersky Password Manager

Версия 10.0.0

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RoboForm
RoboForm

Версия 9.2.4

Программа для хранения паролей и веб-форм

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
LastPass
LastPass

Версия 4.88.0

Плагин для браузеров для хранения паролей и веб-форм

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Dashlane
Dashlane

Версия 6.2021.0

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Password Safe
Password Safe

Версия 3.50

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RoboForm2Go
RoboForm2Go

Версия 7.9.32

Программа для хранения паролей, веб-форм и других текстовых данных в зашифрованном виде

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)