SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VeraCrypt

В данном списке представлены программы для замены VeraCrypt. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VeraCrypt, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Cryptomator
Cryptomator

Версия 1.19.3

Программа для шифрования данных

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
Secure IT
Secure IT

Версия 18.0.3.0

Программа для шифрования файлов на ПК и носителях

Оценок пока нет
RClone
RClone

Версия 1.69.3

Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами

Оценок пока нет
Duplicati
Duplicati

Версия 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)