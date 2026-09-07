USB Raptor — программа для создания из любой USB-флешки электронного USB-ключа блокировки/разблокировки компьютера. Программа распространяется бесплатно. Подходит для установки на компьютеры под управлением 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет частичный (всплывающие подсказки на английском) перевод на русский язык.

Зачем нужна программа USB Raptor?

Единственное предназначение программы USB Raptor — защита компьютера от несанкционированного доступа. Для этого утилита «превращает» любой USB-накопитель в электронный ключ путем размещения на нем специального зашифрованного ключ-файла. С настройками по умолчанию программа USB Raptor непрерывно отслеживает, подключен ли USB-накопитель с зашифрованным ключ-файлом к USB-порту или нет. Если да — компьютер будет разблокирован, в противном случае (т.е. если флешку извлечь из USB-порта) — заблокирован.

Предлагаемый программой USB Raptor способ защиты ПК обойти практически невозможно, особенно, если задействовать дополнительные механизмы, как, например, установка пароля, который потребуется вводить уже после подключения USB-накопителя к компьютеру.

Как пользоваться программой USB Raptor?

Разработчик USB Raptor сделал так, чтобы его программой могли пользоваться и начинающие пользователи. По умолчанию расширенные настройки приложения скрыты, потому от пользователя требуется лишь выполнить 3 простых шага для защиты своего компьютера:

Подключить флешку к USB-порту и убедиться, что программа распознала ее (в блоке «Подключите флешку» отобразится буква диска). Нажать кнопку «Создать файл ключа» для генерации файла-ключа и записи ее на флешку (сам носитель, кстати, не будет форматироваться, все данные останутся на месте). Установить галочку напротив «Включить USB Raptor».

И на этом все. Однако пользователь также может ввести пароль в соответствующее поле главного окна программы. Если флешка будет утеряна, то для разблокировки компьютера потребуется ввести заданный здесь пароль.

Функции программы USB Raptor

Все имеющиеся в приложении USB Raptor дополнительные функции и настройки так или иначе связаны с блокировкой и разблокировкой компьютера. Отметим следующие моменты:

Возможность управления программой USB Raptor по сети. Соответствующая функция позволяет выполнить разблокировку компьютера путем отправки требуемой для этого команды с другого компьютера или даже получить бэкдор к приложению. Для этого программу USB Raptor, с которой будет осуществляться управление/отправка команд, следует перевести в режим «Master» во вкладке «Синхронизация блокировки сети».

Возможность установки задержки или таймера блокировки. В первом случае речь идет максимум о 20-ти секундах, а во втором — о 360 минутах, по истечению которых компьютер будет заблокирован после извлечения флешки с USB-ключом.

Возможность автоматического запуска программ (EXE-файлов), BAT-файлов или VBS-скриптов при блокировке и/или разблокировки компьютера.

Наличие нескольких режимов повышенной безопасности. Например, к программе можно привязать серийный номер конкретной флешки, тогда для разблокировки компьютера нужно будет подключать только ее (по умолчанию подходит любая флешка, на которой имеется сгенерированный ключ-файл). Также можно установить дополнительный пароль или 4-значный PIN-код, который потребуется ввести после подключения к компьютеру флешки с файл-ключом.

Возможность установки мастер-пароля (Master-key), при помощи которого компьютер может быть разблокирован, независимо от того, подключена ли к нему флешка с файл-ключом или нет. Эта опция становится доступной после пожертвования разработчику программы некоей суммы денег.

Все это – не полный список дополнительных функций и возможностей программы USB Raptor.