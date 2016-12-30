В данном списке представлены программы для замены Smartmontools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smartmontools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Smartmontools.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smartmontools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Smartmontools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smartmontools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 17.9.1
Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 1.40.3
Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов