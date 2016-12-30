SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Smartmontools

В данном списке представлены программы для замены Smartmontools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smartmontools, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
SSDReady
SSDReady

Версия 1.40.3

Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)