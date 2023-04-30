SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Smartmontools

Smartmontools

Программа для отслеживания состояния накопителей.

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 7.5
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 7.5

  • CI-сборки и релизные сборки стали воспроизводимыми при одинаковых SOURCE_DATE_EPOCH, рецептах сборки и наборе инструментов.
  • В JSON-вывод smartctl добавлено значение endurance_used для ATA, SCSI и NVMe.
  • В JSON-вывод smartctl добавлено значение spare_available для ATA и NVMe.
  • В JSON-вывод smartctl для SCSI-устройств возвращено значение model_name.
  • Добавлена поддержка NVMe для smartctl -j -c.
  • В JSON-вывод smartctl -j -n добавлены значения power_mode для ATA.

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Smartmontools