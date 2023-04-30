Программа Smartmontools представляет собой набор утилит командной строки для мониторинга состояния накопителей с поддержкой технологии S.M.A.R.T. Ее основное назначение — сбор, анализ и интерпретация диагностических данных жестких дисков, твердотельных накопителей и массивов хранения для раннего выявления потенциальных сбоев.

Доступен английский язык интерфейса. Программа Smartmontools поддерживает операционные системы Windows 10 и выше (32-бит и 64-бит).

Зачем нужна программа Smartmontools

К сожалению, ресурс накопителя не бесконечен. Рано или поздно жесткие диски и SSD выходят из строя. Smartmontools создан для первичной и глубокой диагностики, чтобы предотвратить внезапную поломку накопителя. В каких ситуациях используется Smartmontools:

Предотвращение неожиданной потери данных. Программа выявляет ранние признаки деградации диска: рост числа переназначенных секторов, нестабильные параметры чтения и записи, увеличение времени отклика. Регулярный мониторинг позволяет заранее заменить проблемный накопитель до его полного отказа. Это особенно важно для архивов семейных фотографий, рабочих проектов или баз данных, где восстановление информации может быть невозможно или дорого.

Непрерывный контроль состояния дисков. Smartmontools работает в фоновом режиме через командную строку, потребляя минимум ресурсов. Ее можно интегрировать в системы удаленного администрирования или использовать на головных серверах без графической оболочки. Автоматизированные проверки через планировщик задач Windows обеспечивают круглосуточный мониторинг без участия пользователя. Это решение для ответственного хранения критически важной информации в инфраструктуре.

Объективная оценка состояния б/у накопителей. Программа предоставляет точные данные о реальном износе диска: общее время работы, количество циклов включения, историю ошибок чтения и записи. Эти параметры невозможно скрыть программными методами, поэтому данные всегда будут достоверны.

Автоматизация диагностики накопителей через скрипты. Гибкость командного интерфейса позволяет создавать пакетные файлы для массовой проверки дисков. Результаты можно экспортировать в текстовые файлы или базы данных. При обнаружении критических параметров программа отправляет email-уведомления.

Поддержка устаревших накопителей. Благодаря открытой архитектуре и постоянному обновлению базы устройств, Smartmontools корректно работает с редкими моделями HDD, промышленными SSD, дисками в специализированных контроллерах и устаревшим оборудованием. Расширенные флаги командной строки позволяют принудительно считывать данные даже с проблемных накопителей.

Выявление взаимосвязи между сбоями приложений и аппаратными проблемами накопителей. Длительное время отклика диска, ошибки CRC в интерфейсе или резкие скачки температуры часто приводят к проблемам в работе системы, ошибкам программ или повреждению файлов. Smartmontools помогает зафиксировать эти события в момент возникновения проблемы.

Функции и возможности программы Smartmontools

Несмотря на текстовый интерфейс, программа предлагает большой набор функций для глубокого анализа и управления параметрами накопителей через различные команды. Основные функции и возможности Smartmontools:

Расшифровка и интерпретация атрибутов S.M.A.R.T. Ядро программы — утилита smartctl, которая извлекает сырые данные самодиагностики диска и преобразует их в читаемый формат. Каждый атрибут сопровождается пояснением, текущим и наихудшим значением и порогом срабатывания предупреждения. Программа вычисляет общий статус здоровья диска, давая однозначный вердикт о его состоянии. Для новичков предусмотрен режим краткого вывода.

Запуск встроенных тестов накопителя для оценки его состояния. Пользователь может выполнять различные тесты: короткие, расширенные и конвейерные. Это позволяет выявлять деградирующие секторы и проблемы, не проявляющиеся в пассивном режиме.

Мониторинг температуры накопителей и управление акустическими параметрами HDD. Программа считывает данные с температурных датчиков накопителя и отображает текущее значение в отчетах. Для механических дисков доступно управление акустическим режимом.

Автоматизация через скрипты и интеграция с планировщиком задач Windows. Благодаря тому, что Smartmontools — консольная программа, она идеально подходит для автоматизации. Пользователь создает BAT-файл с командой проверки и условиями обработки результата. Этот скрипт добавляется в планировщик задач Windows для ежедневного или еженедельного выполнения. При обнаружении определенных статусов скрипт может отправить SMS через email-шлюз или запустить резервное копирование.

Работа с RAID-массивами и внешними накопителями через протоколы. Программа поддерживает диски в аппаратных RAID-контроллерах. С помощью различных команд пользователь может получить данные S.M.A.R.T. с внешнего диска, как если бы он был подключен напрямую.

Генерация детальных отчетов. Утилита формирует структурированные отчеты, которые можно перенаправить в текстовый файл, документ в веб-формате. Также доступна запись краткого вывода атрибутов или только ошибок. История отчетов позволяет отслеживать динамику изменений параметров диска за месяцы эксплуатации.

Диагностика логических интерфейсов. Программа обнаруживает проблемы на уровне соединения: ошибки CRC в кабеле SATA, сбои связи NVMe, переполнение буфера. Различные команды могут как отображать журналы ошибок, так и показывать поддерживаемые тесты и функции. Более опытные пользователи могут изменять пороговые значения S.M.A.R.T., включать и отключать кэш записи или инициировать безопасное стирание SSD.

Заключение

Smartmontools зарекомендовал себя как незаменимый инструмент для профессионалов и неопытных пользователей, ценящих надежность хранения данных. Его ключевые преимущества — бесплатность, кросс-платформенность, поддержка устаревшего оборудования и неограниченные возможности автоматизации. Несмотря на отсутствие графического интерфейса, программа компенсирует это глубиной контроля, стабильностью работы и минимальными требованиями к ресурсам. Для новичков освоение базовых команд открывает путь к пониманию реального состояния накопителей.