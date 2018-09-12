SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Shadow Defender

В данном списке представлены программы для замены Shadow Defender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Shadow Defender, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Sandboxie
Sandboxie

Версия 5.26

Песочница для шпионских программ

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)