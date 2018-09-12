Shadow Defender — программа для защиты всех файлов и каталогов от воздействия вредоносного ПО и непреднамеренных действий пользователя. Утилита позволит сохранить все объекты файловой системы, обеспечить дополнительный уровень защиты конфиденциальности данных, а также заходить в интернет "инкогнито".

Работает программа на Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 любой разрядности (32 и 64 бит). В официальном релизе программы нет предустановленного русского языка, но языковой пакет можно скачать с сайта разработчика (добавлен в архив). Файл «res.ini» копируем с заменой в директорию программы и перезапускаем софт.

Программой можно пользоваться бесплатно, но само бесплатно использование ограничено 30 днями, после чего нужно приобретать регистрационный ключ (2708 рублей с учетом НДС).

Как работает Shadow Defender?

Пользователь устанавливает программу, выбирает нужный раздел жесткого диска и активирует защищенный режим. Далее, Shadow Defender делает копию данного раздела и создает виртуальную среду. Теперь, когда пользователь случайно загрузит вирус на свой компьютер или случайно удалит крайне важные файлы, все это не будет иметь значения, т.к. удалились и заразились лишь копии.

Чтобы восстановить данные, достаточно просто переключиться в обычный режим, снять защиту и получить доступ к оригинальным файлам. Если же пользователь захочет добавить исключение для записи реестра или для определенного каталога, то этот объект можно занести в программу и не помещать его в защищенный режим.

Как пользоваться программой SHADOW DEFENDER?

После установки перезагружаем компьютер и заходим в программу. Здесь можно просмотреть информацию о системе, разделы жесткого диска, а также настроить конфигурацию.

Чтобы включить защиту, нужно выбрать раздел жесткого диска и кликнуть на «Защищенный режим». После этого Shadow Defender предоставляет выбор:

оставаться в защищенном режиме после перезагрузки;

выйти из защищенного режима после выключения ПК.

Выбираем нужный вариант и нажимаем «ОК». Обратите внимание, что программа предупреждает о важности сохранения всех данных: в теневом режиме изменения файлов будут сохраняться без предупреждения. Дополнительно можно добавить исключения для записей реестра или для папок, а также указать те папки, что необходимо сохранить перед активацией защищенного режима.

Shadow Defender — довольно нестандартный, но все же очень мощный софт, предназначенный для сохранения данных пользователя. Несмотря на ограничение бесплатной версии, данную программу неплохо было бы иметь на своем ПК тем пользователям, для которых крайне важно сохранять свои рабочие проекты, документы и т.п.