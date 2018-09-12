SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Shadow Defender

Shadow Defender

Программа для защиты данных и системных настроек от изменений извне

3,2 (4)
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Актуальная версия 1.4.0.680
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 1.4.0.680

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

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