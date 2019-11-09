SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Secure IT

В данном списке представлены программы для замены Secure IT. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Secure IT, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Fiddler
Fiddler

Версия 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
Gpg4win
Gpg4win

Версия 5.1.1

Программа для безопасного шифрования файлов и электронной почты на Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Cryptomator
Cryptomator

Версия 1.19.3

Программа для шифрования данных

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
VeraCrypt
VeraCrypt

Версия 1.26.29

Программа для шифрования файлов и дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Duplicati
Duplicati

Версия 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Boxcryptor
Boxcryptor

Версия 2.37.1057

Программа для шифрования файлов в облаке

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)