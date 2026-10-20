SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RotorCryptX

В данном списке представлены программы для замены RotorCryptX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RotorCryptX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

RotorCrypt X-Files
RotorCrypt X-Files

Версия 1.2.6.4

Программа для шифрования текста и файлов

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