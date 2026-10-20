RotorCryptX — программа для шифрования текстовых сообщений с использованием современной роторной машины, AES-256-GCM и производных ключей HKDF-SHA3-256.

Программа распространяется бесплатно с версией на три ротора и платно на пятьдесят роторов. Платная версия оплачивается один раз и стоит 4.5 евро. RotorCryptX работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Современная роторная машина с расширенным пространством символов

В основе шифрования лежит роторная логика, знакомая по Enigma, но адаптированная к современным требованиям. Бесплатная версия использует три ротора, как оригинальная машина 1943 года. Полная версия поддерживает до пятидесяти роторов. Каждый ротор увеличивает пространство ключей. Для каждого сообщения случайно генерируются коммутационная панель, рефлектор и начальные позиции роторов. Никаких повторяющихся шаблонов или предсказуемых фраз.

Второй слой шифрования на основе AES-256-GCM

Роторный шифротекст дополнительно шифруется алгоритмом AES-256 в режиме Galois/Counter Mode. Этот режим обеспечивает не только конфиденциальность, но и аутентификацию: любая попытка изменить данные в процессе передачи обнаруживается и отклоняется. AES-256 является мировым стандартом, используемым правительствами, банками и военными. Даже если роторный слой когда-либо будет ослаблен неизвестной атакой, AES-256 остается второй независимой стеной. Сильнейшая известная квантовая атака сокращает эффективную длину ключа AES-256 до 128 бит, что все еще требует миллионов лет для взлома.

Производные ключи и совершенная прямая секретность

Для каждого сообщения выводятся свежие ключи через HKDF с использованием SHA3-256. Ключ меняется после каждого сообщения. В RotorCryptX даже если один сессионный ключ будет скомпрометирован, он не раскроет ни прошлые, ни будущие сообщения. После обмена ключами идентификатор контакта безвозвратно удаляется, и даже если все файлы и исходный код станут известны позже, прошлые сообщения останутся защищенными навсегда.

Защита паролем через Argon2id

Пароль программы никогда не сохраняется на диске. Ни в открытом виде, ни в зашифрованном. При каждом вводе он проходит через Argon2id с использованием 64 мегабайт оперативной памяти, трех итераций и четырех потоков. Это замедляет автоматический подбор: например, пароль из 12 символов требует более тысячи лет брутфорса. Атаки на графические процессоры и специализированные микросхемы структурно нейтрализуются. Пароль не порождает один непосредственно используемый ключ: несколько независимых частей комбинируются для вывода итогового секретного ключа. Если пароль утерян, его невозможно восстановить: ни пользователем, ни разработчиком.

Обмен ключами и защита от повторов

При установлении соединения каждая сторона генерирует уникальный 256-битный случайный идентификатор. Только когда оба идентификатора соединяются, формируется общий ключ, дополненный ECDH на кривой Curve25519. Ни одна из сторон в отдельности не может вычислить ключ. Каждое сообщение может быть расшифровано только один раз. Повторные попытки расшифровки того же сообщения обнаруживаются и блокируются. Это защищает от атак повторного воспроизведения, когда злоумышленник пытается выдать ранее перехваченное сообщение за новое.

Локальное хранение ключей

Программа не подключается к интернету, не использует серверы, облака и учетные записи. Файлы ключей никогда не покидают устройство. Вся обработка происходит локально. Это означает, что сообщения не могут быть перехвачены или проверены третьими лицами через сеть. Пользователь сам решает, кто может прочитать сообщение. Провайдер, государственные органы и прочие третьи лица не имеют точки доступа, где можно было бы потребовать или проверить данные. Программа переносима и может работать с USB-накопителя, не требуя установки.