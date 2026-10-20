SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RotorCrypt X-Files

В данном списке представлены программы для замены RotorCrypt X-Files. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RotorCrypt X-Files, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

RotorCryptX
RotorCryptX

Версия 2.1.4

Программа для шифрования текстовых сообщений

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