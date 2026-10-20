SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
RotorCrypt X-Files

RotorCrypt X-Files

Программа для шифрования текста и файлов

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Актуальная версия 1.2.6.4
Скачать 93 MB
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История изменений

Версия 1.2.6.4

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