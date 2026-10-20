RotorCrypt X-Files — программа для гибридного шифрования текстовых сообщений и создания защищенного хранилища файлов с использованием роторной машины, AES-256 и ChaCha20.

Программа является платной с пробным периодом, стоимость подписки составляет от 5 евро в год. Она работает на Windows 7 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Шифрование сообщений с помощью роторной машины

В основе шифрования текста лежит роторная машина, поддерживающая Unicode и до 100 роторов. Каждое сообщение использует случайные коммутационные панели, рефлекторы и позиции роторов, что делает каждое зашифрованное сообщение уникальным. Роторный шифротекст дополнительно шифруется AES-256 в режиме Galois/Counter Mode, который обеспечивает не только шифрование, но и аутентификацию: любая попытка изменения данных обнаруживается и отклоняется.

Производные ключи и защита паролем

Для каждого сообщения выводятся свежие ключи через HKDF с SHA3-256. Ключ меняется после каждого сообщения, обеспечивая прямую секретность. Пароль проходит через Argon2id с использованием 64 МБ оперативной памяти, трех итераций и четырех потоков. Это замедляет автоматический подбор паролей и делает атаки на GPU и ASIC неэффективными. Пароль никогда не сохраняется на диске — ни в открытом виде, ни в зашифрованном.

Обмен ключами и защита от повторов

При установлении соединения каждая сторона генерирует уникальный 256-битный случайный идентификатор. Только когда оба идентификатора соединяются, формируется общий ключ, дополненный ECDH на кривой Curve25519. Ни одна из сторон в отдельности не может вычислить ключ. После обмена ключами идентификатор контакта безвозвратно удаляется. Каждое сообщение может быть расшифровано только один раз, повторные попытки обнаруживаются и блокируются.

Защищенное хранилище файлов и папок

Хранилище представляет собой полностью зашифрованную область для файлов и папок, независимую от раздела сообщений. Каждый добавленный файл автоматически проходит через четыре независимых слоя шифрования: AES-256, роторный метод, снова AES-256 и ChaCha20. Даже если один слой теоретически будет взломан, остальные три продолжают защищать файл. Пользователю не нужно ничего настраивать: шифрование и расшифровка происходят автоматически при добавлении и открытии файла.

Дополнительный уровень защиты для особо важных данных

Переключатель позволяет активировать четвертый слой шифрования. При включении вокруг поля Drag & Drop появляется красная рамка. Этот режим увеличивает размер файла примерно на 167 процентов от исходного, а шифрование и расшифровка занимают больше времени. Он предназначен для особенно чувствительных данных, где максимальная безопасность важнее скорости и размера файла. Переключатель автоматически сбрасывается в положение по умолчанию в начале каждой новой сессии.

Анонимность и портативность хранилища

В хранилище ни оригинальное имя файла, ни реальное расширение не сохраняются в файловой системе в видимом представлении. Настоящее имя отображается только внутри приложения. При первом запуске программа автоматически создает хранилище в собственной подпапке рядом с исполняемым файлом, без запросов и настроек. При копировании всей папки программы на другой компьютер или USB-накопитель хранилище перемещается вместе с ней. Программа находит его автоматически при каждом запуске, независимо от буквы диска.

Самораспаковывающийся EXE для получателей без программы

Если у получателя не установлен RotorCrypt X-Files, можно создать автономный exe-файл, который при открытии запрашивает только пароль. Пароль должен содержать минимум 15 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Опционально задается срок действия: один день, три дня, семь дней, четырнадцать дней, один месяц или бессрочно. После пяти неудачных попыток ввода пароля файл автоматически самоуничтожается. По истечении срока действия файл безвозвратно удаляется при следующей попытке открытия.

Полностью офлайн-работа и локальные ключи

Программа не подключается к интернету, не использует серверы, облака и учетные записи. Файлы ключей никогда не покидают устройство. Вся обработка происходит локально. Это означает, что сообщения и файлы не могут быть перехвачены или проверены третьими лицами через сеть.