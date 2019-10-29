SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Password Cracker

В данном списке представлены программы для замены Password Cracker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Password Cracker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

KeePass Password Safe
KeePass Password Safe

Версия 2.61.1

Программа для хранения паролей и другого контента в зашифрованном виде

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Advanced Archive Password Recovery
Advanced Archive Password Recovery

Версия 4.66.266.6965

Программа для восстановления паролей и расшифровки архивов RAR, ZIP, JAR, ACE

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Password Safe
Password Safe

Версия 3.50

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)