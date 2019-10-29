Программа Password Cracker разработана для использования на Windows-компьютере любой разрядности. Программа не требует установки и поставляется в виде portable-архива, из которого достаточно распаковать софт в удобное место и затем запустить исполняемый файл. Все настройки хранятся в ini-файле в той же папке.

Программа бесплатная, однако в интерфейсе может показываться реклама. Есть перевод на различные языки, в том числе на русский (по умолчанию показывается английская версия).

Как пользоваться Password Cracker?

Приложение Password Cracker способно показать пароль, скрытый за звездочками в различных программах. При этом его можно использовать как переносную утилиту, поскольку оно не требует установки и каких-либо системных компонентов для работы.

Для начала расшифровки необходимо активировать соответствующую функцию кнопкой включения. Также может потребоваться запуск с администраторскими правами, если Password Cracker не смог восстановить пароль.

Предусмотрено несколько режимов работы. В частности, можно активировать показ паролей в Internet Explorer. В таком случае скрытые символы будут показываться во всплывающей подсказке при наведении на строку со звездочками. Альтернативный режим предполагает обнаружение паролей во всех приложениях.

Для удобства можно настроить отображение главного окна программы Password Cracker поверх всех других приложений. Эта настройка хорошо сочетается с режимом обнаружения во всех окнах. Язык программы меняется как в настройках, так и по отдельной кнопке.

Преимущества Password Cracker:

миниатюрный размер;

работает без установки;

поддерживает различные приложения.

Недостатки: