SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Iperius Backup

В данном списке представлены программы для замены Iperius Backup . Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Iperius Backup , которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Macrium Reflect
Macrium Reflect

Версия 8

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup

Версия 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (8)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Cobian Backup
Cobian Backup

Версия 11.2.0.582

Программа для автоматического создания резервных копий данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
NTI Backup Now
NTI Backup Now

Версия 5.5.0.116

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