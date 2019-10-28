Iperius Backup — удобная утилита для ПК, с помощью которой пользователи могут создавать резервные копии персональных данных. Проводить резервное копирование можно на любые носители информации: внешние диски USB, NAS, носители RDX, компьютеры в сети.

В программе есть встроенный планировщик заданий: благодаря этой функции можно делать бэкапы по заданному расписанию. После создания резервной копии данных, утилита Iperius Backup может отправить уведомление об успешном выполнении поставленной задачи по электронной почте.

Есть возможность сжатия zip без ограничения в размере файлов. Поддерживается инкрементальный бэкап и аутентификация в сети. Пользователи могут запускать внешние скрипты и программы.

Доступно облачное резервное копирование: бэкапы можно загружать на Dropbox, SkyDrive, Google Диск. Есть поддержка удаленного резервного копирования FTP; имеется специальный инструмент создания резервных копий и копирования образа диска — для аварийного восстановления. Пользователи могут создавать неограниченное количество заданий бэкапов. Есть специальные фильтры для исключения файлов и папок.

Пользоваться программой Iperius Backup можно бесплатно (урезанный функционал). Для загрузки доступна полностью русская версия.

Как пользоваться программой Iperius Backup?

После запуска утилиты Iperius Backup откроется главное окно. Первый доступный раздел «Home». Здесь расположены основные инструменты, которые используются для создания резервных копий данных.

Чтобы создать первый бэкап, необходимо нажать кнопку «Создать новое задание бэкапа» — она находится на верхней панели инструментов. Откроется новое рабочее окно. Здесь необходимо добавить различные элементы для резервного копирования: файлы, папки, образ диска. Можно загрузить файл через FTP (с удаленного сервера). Поддерживается функция создания бэкапов ESXi и Exchange Online (Microsoft Office 365).

Следующий доступный раздел окна создания нового задания — «Место назначения». Здесь необходимо добавить папку или раздел на компьютере, куда будет сохранен бэкап. Также, пользователи могут отправить резервную копию на удаленный сервер через FTP — для этого нужно указать логин и пароль от сетевого хранилища, чтобы программа Iperius Backup выполнила синхронизацию. При необходимости бэкап можно отправить на любое облачное хранилище.

«Планировщик» — здесь пользователи могут установить расписание для создания резервной копии. В этом случае, задача будет выполняться в автоматическом режиме. В планировщике можно указать следующие данные:

Выбрать день недели: например, создание бэкапов в понедельник, среду и пятницу. Ежемесячное создание резервных копий: программа Iperius Backup будет делать бэкапы персональных данных один раз в месяц. Например, в январе, марте и мае — в зависимости от выбранных месяцев в настройках. «Каждый» — в этой строке можно указать, чтобы утилита создавала резервные копии каждый второй понедельник или каждую первую пятницу текущего месяца. Аналогичный раздел «Каждый» — здесь можно указать, чтобы утилита делала бэкапы каждые 2 дня или 2 часа. Периодичность можно задать любую, вплоть до минуты.

«Уведомления e-mail». В этом разделе пользователи могут настроить отправку уведомлений о создании резервных копий на электронную почту — сразу после окончания процесса. В настройках можно указать тему письма (или воспользоваться готовым шаблонов), вписать e-mail получателей (адреса электронной почты, на которые будет отправляться отчет).

Можно установить дополнительные параметры:

Прикреплять файл настройки бэкапа. Отправлять лог-файл. Посылать сообщения только в определенные случаи — пользователи самостоятельно указывают условия.

Второй доступный раздел в программе Iperius Backup — «Восстановление». Здесь пользователи могут выполнить следующие операции:

Восстановить отдельные файлы из образов дисков или файлов формата VHD/VHDX. Восстановить виртуальные машины ESXi. Восстановить данные из отдельного zip-файла. Восстановить персональные данные (бэкап) со стороннего сервера через FTP. Воспользоваться сторонним облачным хранилищем для восстановления данных (при условии, что на облачном сервере хранятся бэкапы).

Раздел «Инструменты». Здесь расположены дополнительные полезные функции программы Iperius Backup: