В данном списке представлены программы для замены Hard Disk Sentinel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hard Disk Sentinel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Hard Disk Sentinel.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hard Disk Sentinel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Hard Disk Sentinel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hard Disk Sentinel, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 17.9.1
Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 1.40.3
Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов