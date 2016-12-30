SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hard Disk Sentinel

В данном списке представлены программы для замены Hard Disk Sentinel. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hard Disk Sentinel, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
SSDReady
SSDReady

Версия 1.40.3

Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)