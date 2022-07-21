SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Hard Disk Sentinel

Hard Disk Sentinel

Программа для мониторинга состояния накопителей.

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Актуальная версия 6.30.1
Скачать 39 MB
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История изменений

Версия 6.30.1

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