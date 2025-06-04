SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Gpg4win

Gpg4win

Программа для безопасного шифрования файлов и электронной почты на Windows

2,8 (5)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.1.1
Скачать 43 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.1.1

  • Исправлена обработка S/MIME в надстройке для классического Outlook.
  • Исправлен сбой Outlook при предварительном просмотре письма S/MIME.
  • Исправлена ошибка, при которой закрытие открытого зашифрованного S/MIME-файла .msg могло создавать письмо во «Входящих».
  • Исправлена обработка MIME-вложений без заголовка Content-Disposition.
  • Уменьшены задержки при переключении между письмами, вызванные изменением в Outlook.
  • Обновлены компоненты GnuPG и криптографические библиотеки.

Оценки программы

2,8

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Gpg4win