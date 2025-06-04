Gpg4win (GNU Privacy Guard for Windows) – официальная дистрибуция GnuPG для операционной системы Windows, направленная на безопасное шифрование файлов и электронной почты. Программа отличается высоким уровнем безопасности и удобством использования.

Основные функции:

Безопасность

Поддержка OpenPGP и S/MIME (X.509) для шифрования и цифровой подписи.

Простая настройка корневых сертификатов X.509, что делает использование S/MIME доступным даже для неопытных пользователей.

Высокие криптографические стандарты, соответствующие рекомендациям Федерального управления по информационной безопасности Германии.

По умолчанию используется ключ длиной 2048 бит. Алгоритмы подписи и шифрования основаны на RSA.

Интеграция с SmartCard

Поддержка использования смарт-карт для OpenPGP и S/MIME.

Файлы и папки

Возможность подписи и шифрования отдельных файлов или целых папок прямо из Проводника Windows с помощью расширения GpgEX.

Создание и проверка криптографических контрольных сумм (хэшей) для файлов.

Электронная почта

Плагин для Microsoft Outlook (GpgOL), позволяющий подписывать и шифровать электронные письма и их вложения прямо в программе.

Управление сертификатами с помощью Kleopatra

Управление всеми сертификатами (OpenPGP и S/MIME) в одном инструменте.

Простой импорт и экспорт сертификатов из и на сертификатные серверы.

Установка и Документация

Простой и безопасный процесс установки.

Подробное руководство для начинающих в сфере криптографии предоставляется в виде Gpg4win Compendium.

Другие особенности

Программа является бесплатным программным обеспечением.

Поддерживаются различные языки интерфейса, включая английский и немецкий.

Если у Вас есть Leadger - (это аппаратный кошелек для крипты) при помощи Gpg4win вы сможете хранить и использовать свои GPG ключи на аппаратном носителе.

Gpg4win – это комплексное решение для тех, кто ищет эффективные и безопасные способы защиты личной информации в цифровом мире.