Gpg4win (GNU Privacy Guard for Windows) – официальная дистрибуция GnuPG для операционной системы Windows, направленная на безопасное шифрование файлов и электронной почты. Программа отличается высоким уровнем безопасности и удобством использования.
Основные функции:
Безопасность
- Поддержка OpenPGP и S/MIME (X.509) для шифрования и цифровой подписи.
- Простая настройка корневых сертификатов X.509, что делает использование S/MIME доступным даже для неопытных пользователей.
- Высокие криптографические стандарты, соответствующие рекомендациям Федерального управления по информационной безопасности Германии.
- По умолчанию используется ключ длиной 2048 бит. Алгоритмы подписи и шифрования основаны на RSA.
Интеграция с SmartCard
- Поддержка использования смарт-карт для OpenPGP и S/MIME.
Файлы и папки
- Возможность подписи и шифрования отдельных файлов или целых папок прямо из Проводника Windows с помощью расширения GpgEX.
- Создание и проверка криптографических контрольных сумм (хэшей) для файлов.
Электронная почта
- Плагин для Microsoft Outlook (GpgOL), позволяющий подписывать и шифровать электронные письма и их вложения прямо в программе.
Управление сертификатами с помощью Kleopatra
- Управление всеми сертификатами (OpenPGP и S/MIME) в одном инструменте.
- Простой импорт и экспорт сертификатов из и на сертификатные серверы.
Установка и Документация
- Простой и безопасный процесс установки.
- Подробное руководство для начинающих в сфере криптографии предоставляется в виде Gpg4win Compendium.
Другие особенности
- Программа является бесплатным программным обеспечением.
- Поддерживаются различные языки интерфейса, включая английский и немецкий.
- Если у Вас есть Leadger - (это аппаратный кошелек для крипты) при помощи Gpg4win вы сможете хранить и использовать свои GPG ключи на аппаратном носителе.
Gpg4win – это комплексное решение для тех, кто ищет эффективные и безопасные способы защиты личной информации в цифровом мире.