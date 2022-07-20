В данном списке представлены программы для замены Fiddler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fiddler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Fiddler.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fiddler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Fiddler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fiddler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 4.6.9
Программа для перехвата и анализ сетевого трафика
Версия 1.2610.1001.0
Программа для отладки программ и ОС
Версия 1.19.3
Программа для шифрования данных
Версия 18.0.3.0
Программа для шифрования файлов на ПК и носителях
Версия 1.69.3
Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами
Версия 2.1.0.5
Программа для создания резервных копий файлов
Версия 2023.1.2
Программа для тестирования веб-приложений с широким функционалом по выявлению уязвимостей в их системе безопасности
Версия 4.6.2
Контроль интернет-трафика