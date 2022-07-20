SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Fiddler

В данном списке представлены программы для замены Fiddler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fiddler, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Wireshark
Wireshark

Версия 4.6.9

Программа для перехвата и анализ сетевого трафика

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
WinDbg
WinDbg

Версия 1.2610.1001.0

Программа для отладки программ и ОС

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Cryptomator
Cryptomator

Версия 1.19.3

Программа для шифрования данных

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
Secure IT
Secure IT

Версия 18.0.3.0

Программа для шифрования файлов на ПК и носителях

Оценок пока нет
RClone
RClone

Версия 1.69.3

Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами

Оценок пока нет
Duplicati
Duplicati

Версия 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Burp Suite Professional
Burp Suite Professional

Версия 2023.1.2

Программа для тестирования веб-приложений с широким функционалом по выявлению уязвимостей в их системе безопасности

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Charles
Charles

Версия 4.6.2

Контроль интернет-трафика

Оценок пока нет