SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Fiddler

Fiddler

Программа для анализа сетевого трафика

2,9 (13)
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Актуальная версия 6.0.20262.10021
Скачать 5 MB
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История изменений

Версия 6.0.20262.10021

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.0.20261.7291
    • Добавлена поддержка сжатия ZSTD.
    • Если включено подключение удалённых компьютеров, IP-адрес компьютера теперь показывается на панели инструментов.
    • Устаревший поиск MSDN заменён поиском MDN.

Оценки программы

2,9

13 оценок Оценок пока нет

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