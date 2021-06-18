EXE Password Protector — программа для защиты исполняемых файлов (только EXE) паролем, что позволяет блокировать их запуск любыми другими пользователями (не знающими установленного пароля). Это условно-бесплатная программа, которой можно бесплатно пользоваться в течение 14 дней.

Утилита работает на компьютерах под управлением Windows 98 и выше (32 и 64 бит). Хоть программа давно не обновлялась, она работает в самых последних версиях ОС Windows 10 (при установке может появиться окно с ошибкой, которую следует проигнорировать). Интерфейс EXE Password Protector выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа EXE Password Protector?

Утилита EXE Password Protector служит для внедрения в EXE-файлы небольшого кода, блокирующего запуск выбранной программы до тех пор, пока пользователь не введет пароль разблокировки. Из-за такого механизма функционирования, антивирус может расценить EXE Password Protector как вредоносную программу. По сути, антивирус будет прав — вирусы, поражающие исполнимые файлы, именно так и действуют — изменяют, дописывают, переписывают исходный код заражаемых файлов. Поэтому перед запуском утилиты ее следует добавить в список исключений антивирусной программы.

Отметим, что защищенные паролем исполнимые EXE-файлы останутся таковыми и после удаления EXE Password Protector с компьютера или даже после их копирования/перемещения на внешний накопитель. Т.е. для запуска запороленного EXE-файла на другом ПК от пользователя также потребуется ввод пароля разблокировки.

Защищенную в EXE Password Protector программу можно будет разблокировать в любой момент.

Как пользоваться EXE Password Protector?

Утилита EXE Password Protector предельно проста в использовании. Ее интерфейс состоит всего их двух вкладок:

«Protect executable». В этой вкладке указывается EXE-файл, который будет защищен паролем. «Unprotect executable». В этой вкладке, наоборот, указывается файл, который следует разблокировать.

Установка пароля на исполнимые файлы осуществляется в несколько простых шагов:

Выбираем защищаемый файл (можно указывать не только локальные, но и сетевые файлы), затем нажимаем «Next». При необходимости здесь можно активировать опцию «Create backup of the original file», вследствие чего программа создаст рядом с блокируемым EXE-файлом его оригинальную (не заблокированную) копию, но с двойным расширением «.EXE.BACKUP» (нужно будет удалить «BACKUP», чтобы файл вновь стал запускающимся).

Придумываем (можно использовать до 50 символов) и вводим пароль, подтверждаем его, снова нажимаем «Next».

На последней странице можно сразу же протестировать файл, нажав кнопку «Test» — если вместо интерфейса программы отобразится небольшое окно, значит, процедура завершена успешно.

Разблокировка EXE-файлов проходит по той же схеме, только пароль вводится всего один раз (тот, что был введен во время установки защиты).