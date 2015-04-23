SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EaseUS Todo Backup

В данном списке представлены программы для замены EaseUS Todo Backup. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EaseUS Todo Backup, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Cobian Backup
Cobian Backup

Версия 11.2.0.582

Программа для автоматического создания резервных копий данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
NTI Backup Now
NTI Backup Now

Версия 5.5.0.116

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