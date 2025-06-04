Duplicati — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для создания зашифрованных резервных копий данных на локальные и удаленные хранилища, включая популярные облачные сервисы. Программа обеспечивает защиту важной информации от потери вследствие сбоев оборудования, случайного удаления, вредоносного ПО или других обстоятельств.
Интерфейс Duplicati доступен на английском и русском языках. Программа работает в ОС Windows 10 и выше (32 и 64 бит).
Зачем нужна программа Duplicati
Основная задача Duplicati — предоставить пользователям надежный, автоматизированный и безопасный способ защиты своих данных путем создания резервных копий. Программа особенно необходима в следующих ситуациях:
- Защита от потери данных из-за аппаратных сбоев. Выход из строя жесткого диска, SSD-накопителя или другого носителя информации является одной из самых распространенных причин безвозвратной утери личных файлов, фотографий, документов, рабочих проектов. Регулярное резервное копирование с помощью Duplicati поможет восстановить если не все данные, то хотя бы их большую часть.
- Предотвращение последствий атак программ-вымогателей. Вредоносное ПО, которое шифрует файлы пользователя и требует выкуп за их расшифровку, представляет серьезную угрозу. Наличие свежей, изолированной от основной системы резервной копии позволяет восстановить данные без выплаты выкупа злоумышленникам и минимизировать ущерб.
- Восстановление данных после случайного удаления или повреждения файлов. Ошибки пользователя, сбой в работе программ, а также вирусная активность могут привести к удалению или порче важных файлов. Резервные копии, созданные Duplicati, служат точкой восстановления, позволяя вернуть утерянную или поврежденную информацию.
- Обеспечение долгосрочного хранения истории изменений файлов. Благодаря инкрементальным бэкапам и поддержке версионности, Duplicati сохраняет не только последнюю версию файла, но и его предыдущие состояния. Это позволяет откатиться к более ранней версии документа, если последующие изменения оказались ошибочными или нежелательными.
- Безопасное хранение резервных копий в облаке или на удаленных серверах с шифрованием. Для защиты конфиденциальности данных резервные копии шифруются на компьютере пользователя перед отправкой на конечное хранилище. Это гарантирует, что ни поставщик облачного сервиса, ни злоумышленник, получивший доступ к серверу хранения, не смогут прочитать содержимое бэкапов без ключа шифрования.
- Автоматизация процесса резервного копирования. Настройка расписания в Duplicati позволяет полностью автоматизировать процесс создания резервных копий в заданное время без необходимости ручного запуска.
Функции и возможности программы Duplicati
Duplicati обладает большим набором опций, которые позволяют подстроить резервное копирование под самые нестандартные запросы пользователя. Вот основные функции и возможности программы Duplicati:
- Стойкое шифрование данных перед отправкой в хранилище. Все резервные копии, создаваемые Duplicati, шифруются на компьютере пользователя с использованием стандарта AES-256 непосредственно перед загрузкой на целевое хранилище. Это обеспечивает конфиденциальность данных даже при хранении на сторонних или публичных сервисах. Пароль или ключ для шифрования известен только пользователю.
- Поддержка широкого спектра хранилищ для резервных копий. Duplicati может сохранять бэкапы на множество локальных и удаленных целей, например: локальные диски и сетевые папки, FTP и SFTP-серверы и популярные облачные сервисы. Эта гибкость позволяет выбрать наиболее удобное и экономичное место хранения.
- Инкрементальные резервные копии. Вместо копирования всех файлов целиком при каждом запуске, Duplicati сохраняет только те блоки данных, которые изменились с момента предыдущего бэкапа. Более того, программа находит и устраняет дублирование одинаковых блоков данных между разными файлами и внутри одной резервной цепочки. Это значительно экономит место в хранилище и сокращает время выполнения бэкапа и объем передаваемых данных при использовании облака.
- Гибкое расписание и автоматизация. Пользователь может настроить автоматическое выполнение резервного копирования по заданному расписанию: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или по времени, установленному вручную. Это гарантирует регулярность создания бэкапов без ручного вмешательства.
- Настраиваемые параметры резервного копирования и фильтрация. Duplicati позволяет тонко настроить, какие именно файлы и папки включать в бэкап, а какие исключать, используя гибкую систему фильтров. Можно задавать размеры и количество хранимых версий файлов, ограничивать скорость загрузки для экономии интернет-трафика и настраивать параметры повторных попыток при сбоях.
- Уведомления о результатах работы. Программа может отправлять уведомления о результатах выполнения задания резервного копирования по электронной почте или в системный журнал Windows. Это позволяет оперативно узнавать о проблемах и принимать необходимые меры.
- Открытый исходный код и бесплатность. Duplicati распространяется бесплатно под лицензией LGPL. Его исходный код открыт для публичного просмотра и аудита, что повышает доверие к безопасности и позволяет сообществу вносить свой вклад в развитие проекта.
Заключение
Duplicati представляет собой мощный, гибкий и бесплатный инструмент для организации надежного и безопасного резервного копирования данных. Его ключевые преимущества — сильное локальное шифрование, поддержка огромного количества облачных и локальных хранилищ, эффективность за счет инкрементальных копий и устранения дубликатов, а также возможность полной автоматизации процесса. Хоть Duplicati обладает расширенными настройками, его базовые функции по созданию зашифрованных бэкапов в облако или на сетевой диск доступны для освоения и неопытными пользователями из-за поддержки русского языка.