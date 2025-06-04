Duplicati — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для создания зашифрованных резервных копий данных на локальные и удаленные хранилища, включая популярные облачные сервисы. Программа обеспечивает защиту важной информации от потери вследствие сбоев оборудования, случайного удаления, вредоносного ПО или других обстоятельств.

Интерфейс Duplicati доступен на английском и русском языках. Программа работает в ОС Windows 10 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Duplicati

Основная задача Duplicati — предоставить пользователям надежный, автоматизированный и безопасный способ защиты своих данных путем создания резервных копий. Программа особенно необходима в следующих ситуациях:

Защита от потери данных из-за аппаратных сбоев. Выход из строя жесткого диска, SSD-накопителя или другого носителя информации является одной из самых распространенных причин безвозвратной утери личных файлов, фотографий, документов, рабочих проектов. Регулярное резервное копирование с помощью Duplicati поможет восстановить если не все данные, то хотя бы их большую часть.

Предотвращение последствий атак программ-вымогателей. Вредоносное ПО, которое шифрует файлы пользователя и требует выкуп за их расшифровку, представляет серьезную угрозу. Наличие свежей, изолированной от основной системы резервной копии позволяет восстановить данные без выплаты выкупа злоумышленникам и минимизировать ущерб.

Восстановление данных после случайного удаления или повреждения файлов. Ошибки пользователя, сбой в работе программ, а также вирусная активность могут привести к удалению или порче важных файлов. Резервные копии, созданные Duplicati, служат точкой восстановления, позволяя вернуть утерянную или поврежденную информацию.

Обеспечение долгосрочного хранения истории изменений файлов. Благодаря инкрементальным бэкапам и поддержке версионности, Duplicati сохраняет не только последнюю версию файла, но и его предыдущие состояния. Это позволяет откатиться к более ранней версии документа, если последующие изменения оказались ошибочными или нежелательными.

Безопасное хранение резервных копий в облаке или на удаленных серверах с шифрованием. Для защиты конфиденциальности данных резервные копии шифруются на компьютере пользователя перед отправкой на конечное хранилище. Это гарантирует, что ни поставщик облачного сервиса, ни злоумышленник, получивший доступ к серверу хранения, не смогут прочитать содержимое бэкапов без ключа шифрования.

Автоматизация процесса резервного копирования. Настройка расписания в Duplicati позволяет полностью автоматизировать процесс создания резервных копий в заданное время без необходимости ручного запуска.

Функции и возможности программы Duplicati

Duplicati обладает большим набором опций, которые позволяют подстроить резервное копирование под самые нестандартные запросы пользователя. Вот основные функции и возможности программы Duplicati:

Стойкое шифрование данных перед отправкой в хранилище. Все резервные копии, создаваемые Duplicati, шифруются на компьютере пользователя с использованием стандарта AES-256 непосредственно перед загрузкой на целевое хранилище. Это обеспечивает конфиденциальность данных даже при хранении на сторонних или публичных сервисах. Пароль или ключ для шифрования известен только пользователю.

Поддержка широкого спектра хранилищ для резервных копий. Duplicati может сохранять бэкапы на множество локальных и удаленных целей, например: локальные диски и сетевые папки, FTP и SFTP-серверы и популярные облачные сервисы. Эта гибкость позволяет выбрать наиболее удобное и экономичное место хранения.

Инкрементальные резервные копии. Вместо копирования всех файлов целиком при каждом запуске, Duplicati сохраняет только те блоки данных, которые изменились с момента предыдущего бэкапа. Более того, программа находит и устраняет дублирование одинаковых блоков данных между разными файлами и внутри одной резервной цепочки. Это значительно экономит место в хранилище и сокращает время выполнения бэкапа и объем передаваемых данных при использовании облака.

Гибкое расписание и автоматизация. Пользователь может настроить автоматическое выполнение резервного копирования по заданному расписанию: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или по времени, установленному вручную. Это гарантирует регулярность создания бэкапов без ручного вмешательства.

Настраиваемые параметры резервного копирования и фильтрация. Duplicati позволяет тонко настроить, какие именно файлы и папки включать в бэкап, а какие исключать, используя гибкую систему фильтров. Можно задавать размеры и количество хранимых версий файлов, ограничивать скорость загрузки для экономии интернет-трафика и настраивать параметры повторных попыток при сбоях.

Уведомления о результатах работы. Программа может отправлять уведомления о результатах выполнения задания резервного копирования по электронной почте или в системный журнал Windows. Это позволяет оперативно узнавать о проблемах и принимать необходимые меры.

Открытый исходный код и бесплатность. Duplicati распространяется бесплатно под лицензией LGPL. Его исходный код открыт для публичного просмотра и аудита, что повышает доверие к безопасности и позволяет сообществу вносить свой вклад в развитие проекта.

Заключение

Duplicati представляет собой мощный, гибкий и бесплатный инструмент для организации надежного и безопасного резервного копирования данных. Его ключевые преимущества — сильное локальное шифрование, поддержка огромного количества облачных и локальных хранилищ, эффективность за счет инкрементальных копий и устранения дубликатов, а также возможность полной автоматизации процесса. Хоть Duplicati обладает расширенными настройками, его базовые функции по созданию зашифрованных бэкапов в облако или на сетевой диск доступны для освоения и неопытными пользователями из-за поддержки русского языка.