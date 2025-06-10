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Cryptomator

Cryptomator

Программа для шифрования данных

1,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.19.3
Скачать 54 MB
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История изменений

Версия 1.19.3

  • Добавлено новое окно ошибки, если импорт vault завершается неудачно.
  • Исправлена регистрация расширений файлов Cryptomator в Windows.
  • Исправлено предупреждение во вкладке обновлений настроек, которое появлялось без проверки обновлений.
  • Исправлена возможность открыть несколько окон Decrypt Name для одного vault.
  • Исправлено отображение и доступность всех параметров подключения в настройках vault.
  • Исправлено удаление localhost alias в Windows при деинсталляции.
  • Обновлены JDK и JavaFX.
  • Обновлены зависимости.

Оценки программы

1,5

2 оценки Оценок пока нет

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