Cryptomator — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное для прозрачного шифрования данных перед их синхронизацией с облачным хранилищем. Программа создает защищенные виртуальные хранилища прямо в папке облачного сервиса, обеспечивая конфиденциальность файлов при их хранении.

Интерфейс Cryptomator доступен на английском и русском языках. Программа работает с ОС Windows 10 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Cryptomator

Основное назначение Cryptomator — обеспечение безопасности данных при использовании облачных сервисов. Данное программное обеспечение нужно для следующих целей:

Защита персональных данных в облаке от несанкционированного доступа. Это актуально для хранения личных фотографий, видео, документов, финансовых отчетов и даже дневников, которые не должен увидеть никто, включая сотрудников облачного провайдера или злоумышленников, получивших доступ к серверам.

Соблюдение требований приватности и безопасности при работе с облачными сервисами. Cryptomator используют те, кто осознает риски утечек данных. Шифрование чувствительной информации — один из лучших вариантов для защиты от утечек.

Необходимость в кроссплатформенном решении. Так как зашифрованные хранилища Cryptomator синхронизируются через облако, доступ к ним возможен с любого устройства, на котором установлено соответствующее приложение Cryptomator, включая смартфоны.

Нет глубоких познаний в работе сложных ПО для шифрования. Cryptomator предоставляет бесплатное и достаточно простое в освоении решение для самостоятельного шифрования. Возможность синхронизации с большим количеством известных облачных сервисов позволяет использовать данное ПО для различных целей, разделяя работу и личную жизнь по разным облачным сервисам с одинаково высоким уровнем обеспечения безопасности.

Функции и возможности программы Cryptomator

Cryptomator реализует концепцию прозрачного шифрования, интегрируясь с облачными хранилищами через создание защищенных контейнеров. Его функционал сфокусирован на безопасности, удобстве и независимости от облачного провайдера. Основные функции и возможности Cryptomator:

Создание зашифрованных виртуальных хранилищ внутри папки облачного сервиса. Пользователь создает новое хранилище, указывает его расположение и задает стойкий мастер-пароль. Cryptomator генерирует специальную структуру файлов и папок в указанной локации, которая и представляет зашифрованный контейнер для данных. Размер хранилища динамически увеличивается по мере добавления файлов.

Прозрачное шифрование и расшифровка файлов "на лету". После создания хранилища и установки пароля, пользователь монтирует его через интерфейс Cryptomator. Смонтированное хранилище отображается в системе как обычный виртуальный диск. Все файлы и папки, перемещаемые или создаваемые на этом диске, автоматически шифруются на компьютере пользователя перед синхронизацией с облаком. При открытии файла с виртуального диска, Cryptomator автоматически и незаметно расшифровывает его в оперативной памяти для работы. Никаких ручных операций для каждого файла не требуется.

Использование стойких криптографических алгоритмов. Cryptomator применяет современный и надежный стандарт шифрования Advanced Encryption Standard с длиной ключа 256 бит в режиме Galois Counter Mode (GCM), который обеспечивает как конфиденциальность, так и целостность данных. Это соответствует лучшим практикам криптографии и считается достаточно безопасным стандартом шифрования.

Шифрование структуры каталогов и имен файлов. В отличие от простого шифрования содержимого файлов, Cryptomator шифрует также имена всех файлов и папок внутри хранилища. Для облачного провайдера и сторонних наблюдателей видна только структура из зашифрованных каталогов со случайно сгенерированными именами файлов, что полностью скрывает реальную организацию данных и названия документов.

Кроссплатформенность и независимость от облачного провайдера. Cryptomator имеет официальные клиенты для всех операционных систем, в том числе для смартфонов. Зашифрованное хранилище, созданное в одной ОС, может быть открыто в любой другой при наличии установленного приложения Cryptomator и знания мастер-пароля.

Простота интерфейса и управления хранилищами. Интерфейс Cryptomator минималистичен и интуитивно понятен. Основные действия — создание нового хранилища, открытие существующего по паролю, изменение пароля хранилища и его размонтирование. Они выполняются в несколько кликов. Отсутствие сложных настроек снижает порог вхождения для неопытных пользователей и минимизирует риск ошибок конфигурации.

Заключение

Cryptomator представляет собой эффективное и удобное решение для пользователей, которые стремятся сохранить конфиденциальность своих данных при использовании облачных хранилищ. Ключевая ценность данного По заключается в прозрачности работы: файлы автоматически шифруются перед отправкой в облако и так же автоматически расшифровываются, не требуя от пользователя сложных операций. Использование современных криптографических стандартов гарантирует высокий уровень защиты содержимого файлов и их структуры.