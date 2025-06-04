SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Boxcryptor

В данном списке представлены программы для замены Boxcryptor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Boxcryptor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Secure IT
Secure IT

Версия 18.0.3.0

Программа для шифрования файлов на ПК и носителях

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RClone
RClone

Версия 1.69.3

Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами

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Duplicati
Duplicati

Версия 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

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