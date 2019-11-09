Boxcryptor — программа для шифрования файлов. Приложение продвигается его разработчиками в качестве инструмента для шифрования данных в облачных хранилищах, но в Boxcryptor не предусмотрено функций для подключения к облаку и управлениями файлами в нем. Все, что делает программа — шифрует файлы в указанных папках, в т.ч. в тех, что синхронизированы с облаком либо являются общими сетевыми папками, подключенными по протоколу WebDAV или SMB.

Программа Boxcryptor предназначена для операционных систем Windows 7/8/8.1/10 (32-бит или 64-бит). Имеется бесплатная версия с ограниченным функционалом. Интерфейс выполнен на русском языке. На момент написания обзора стоимость подписки на сервис Boxcryptor составляла 48,00 $ в год (лицензия Personal) и 96,00 $ в год (лицензия Business).

Зачем нужна программа Boxcryptor?

Основное предназначение программы Boxcryptor — шифрование любых типов файлов с применением комбинированного алгоритма RSA + AES-256. После установки приложение создает на компьютере виртуальный локальный диск, в котором отображаются указанные пользователем папки, содержащие зашифрованные файлы. Если на компьютере установлены клиенты облачных хранилищ (например, Microsoft OneDrive или Google Drive), программа Boxcryptor автоматически найдет и добавит синхронизированные с тем или иным облаком папки.

Файлы на обработку (шифрование) программой можно добавить двумя способами:

Вручную из любой папки на компьютере (Boxcryptor встраивается в контекстное меню проводника). Путем копирования/перемещения файлов в заранее указанную папку (шифрование будет выполняться даже в случае, если файлы помещены/скопированы в эту папку другими программами).

Второй способ шифрования используется автоматически при добавлении в программу папки, синхронизированной с облачным хранилищем. Все это работает следующим образом:

Пользователь указывает в настройках Boxcryptor путь к синхронизированной с облаком папке.

Теперь каждый раз при синхронизации клиентом облачного хранилища данных между компьютером и сервером Boxcryptor будет автоматически обнаруживать новые файлы, затем шифровать их.

Т.к. в синхронизированной папке произошли изменения, клиент облачного хранилища будет вновь запускать синхронизацию (или это следует сделать вручную), но на сервер уже будут отправлены зашифрованные файлы.

Таким образом, даже в случае взлома злоумышленниками облачного хранилища, все, что они смогут украсть — зашифрованные файлы, которые невозможно будет считать/открыть.

Особенности и дополнительные функции Boxcryptor

Из прочих функций и особенностей отметим: