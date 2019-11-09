Boxcryptor — программа для шифрования файлов. Приложение продвигается его разработчиками в качестве инструмента для шифрования данных в облачных хранилищах, но в Boxcryptor не предусмотрено функций для подключения к облаку и управлениями файлами в нем. Все, что делает программа — шифрует файлы в указанных папках, в т.ч. в тех, что синхронизированы с облаком либо являются общими сетевыми папками, подключенными по протоколу WebDAV или SMB.
Программа Boxcryptor предназначена для операционных систем Windows 7/8/8.1/10 (32-бит или 64-бит). Имеется бесплатная версия с ограниченным функционалом. Интерфейс выполнен на русском языке. На момент написания обзора стоимость подписки на сервис Boxcryptor составляла 48,00 $ в год (лицензия Personal) и 96,00 $ в год (лицензия Business).
Зачем нужна программа Boxcryptor?
Основное предназначение программы Boxcryptor — шифрование любых типов файлов с применением комбинированного алгоритма RSA + AES-256. После установки приложение создает на компьютере виртуальный локальный диск, в котором отображаются указанные пользователем папки, содержащие зашифрованные файлы. Если на компьютере установлены клиенты облачных хранилищ (например, Microsoft OneDrive или Google Drive), программа Boxcryptor автоматически найдет и добавит синхронизированные с тем или иным облаком папки.
Файлы на обработку (шифрование) программой можно добавить двумя способами:
- Вручную из любой папки на компьютере (Boxcryptor встраивается в контекстное меню проводника).
- Путем копирования/перемещения файлов в заранее указанную папку (шифрование будет выполняться даже в случае, если файлы помещены/скопированы в эту папку другими программами).
Второй способ шифрования используется автоматически при добавлении в программу папки, синхронизированной с облачным хранилищем. Все это работает следующим образом:
- Пользователь указывает в настройках Boxcryptor путь к синхронизированной с облаком папке.
- Теперь каждый раз при синхронизации клиентом облачного хранилища данных между компьютером и сервером Boxcryptor будет автоматически обнаруживать новые файлы, затем шифровать их.
- Т.к. в синхронизированной папке произошли изменения, клиент облачного хранилища будет вновь запускать синхронизацию (или это следует сделать вручную), но на сервер уже будут отправлены зашифрованные файлы.
Таким образом, даже в случае взлома злоумышленниками облачного хранилища, все, что они смогут украсть — зашифрованные файлы, которые невозможно будет считать/открыть.
Особенности и дополнительные функции Boxcryptor
Из прочих функций и особенностей отметим:
- Предоставление удаленного доступа зашифрованным файлам/папкам другим пользователям Boxcryptor. Также имеется возможность создания групп, а внутри них — правил доступа для каждого из их участников. Эти и прочие функции совместного использования зашифрованных файлов доступны только в платной версии Boxcryptor Business, а все настройки выполняется в личном кабинете на официальном сайте.
- Поддержка протоколов WebDAV и SMB, что позволяет добавить в программу папки, к которым открыт общий сетевой доступ из любых других приложений, включая клиенты облачных хранилищ (поддерживающие данные протоколы).
- Наличие локальной защиты файлов паролем или PIN-кодом (если функция включена, пароль или PIN потребуется вводить при каждом запуске программы).
- Наличие функции шифрования имен файлов (только в платной версии).
- Возможность передачи зашифрованных файлов по сети любым другим лицам, не являющимися пользователями Boxcryptor, для чего используется сервис Whisply, Dropbox, Google Drive, Google Drive File Stream, OneDrive или OneDrive for Business.
- Высокий уровень безопасности (по заявлению разработчиков), что обусловлено, в т.ч., политикой «нулевого разглашения». Другими словами, даже сами разработчики не имеют доступа к зашифрованным файлам, т.к. их шифрование и создание ключей расшифровки осуществляется на пользовательском компьютере.
- Двухфакторная аутентификация (вход в систему только после подтверждения личности на другом устройстве).
- Поддержка различных платформ, включая iOS, Android, MAC OS и другие (подключение второго устройства возможно только в платной версии).