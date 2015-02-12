В данном списке представлены программы для замены Advanced EFS Data Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced EFS Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Advanced EFS Data Recovery.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced EFS Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Advanced EFS Data Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced EFS Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 7.5
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 23
Программа для восстановления разделов и файлов
Версия 9.5.191810
Программа для восстановления данных
Версия 26.0.3
Программа для восстановления файлов
Версия 20.1.0
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 1.2.2
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 6.3 build 191230
Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4
Версия 4.5
Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей
Версия 10.0.0.0
Программа для восстановления файлов
Версия 9.5.6
Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов
Версия 8.0.0.0
Программа для восстановления данных
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов
Версия 9.2
Программный набор эффективных средств для восстановления данных