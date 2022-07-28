USB Block — программа для блокировки и контроля доступа к USB-флешкам, сетевым адаптерам, жестким дискам и другим типам накопителей данных, подключаемых к компьютеру. Утилита платная. Представленная для скачивания на данной странице версия USB Block является пробной (Trial), которую можно запускать ограниченное количество раз. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит или 64-бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа USB Block?

При создании программы USB Block разработчики преследовали одну единственную цель — защита компьютера от вредоносных программ, распространяющихся через носители информации и/или по сети. При подключении к ПК любых USB-носителей (флешки, карты памяти, телефоны и т.п.), жестких или SSD-дисков, Wi-Fi-адаптеров и других типов сетевых устройств система автоматически обращается к ним, вследствие чего на компьютер могут проникнуть различного рода вирусы — троянцы, черви, шпионы, руткиты и т.д.

Одно дело, когда пользователь сам подключает внешние устройства к своему компьютеру, совершенно другое, когда это делает злоумышленник, заведомо запланировавший заразить ПК жертвы. При помощи USB Block можно предотвратить плачевное развитие событий. Утилита попросту не даст ни самой системе, ни какой-либо из установленных программ получить доступ к внешнему устройству, защитив ПК от заражения.

Таким образом, если необходимо защититься от попыток злоумышленников подсадить вирус путем подключения к компьютеру флешки или иного типа носителя, оптического или Floppy-диска, удаленного сетевого подключения, программа USB Block придется весьма кстати.

Функции USB Block

Утилита USB Block имеет две основные функции:

Блокировка доступа к внешним устройствам/носителям с компьютера, на котором установлено приложение, и в обратном направлении (т.е. утилита блокирует действия потенциально опасных программ, хранящихся на подключаемой флешке, диске, и т.д.). Блокировка удаленного подключения к компьютеру, вне зависимости от того, как именно осуществляется это подключение (при помощи стандартных средств Windows или сторонних программ вроде Team Viewer или Ammyy Admin). Как и в предыдущем случае, USB Block блокирует не только входящее, но и исходящее подключение к другим компьютерам в сети.

Конечно же, использование программы USB Block не означает, что пользователь не сможет использовать внешние устройства или подключаться к удаленным компьютерам в сети. Для разблокировки доступа требуется лишь ввести в программу пароль, задаваемый при первом запуске утилиты. Вводить пароль необходимо каждый раз при подключении устройства. Также в программе предусмотрена возможность создания списка доверенных устройств/удаленных компьютеров. При подключении к ПК помещенных в этот список объектов вводить пароль в дальнейшем не потребуется.

Виды блокируемых USB Block объектов

В настройках программы пользователь может включить/отключить блокировку следующих типов объектов:

USB-носители: флешки, карты памяти (например, от цифровых фотоаппаратов), смартфоны и т.д.

Диски: жесткие диски, твердотельные SSD-носители, оптические диски (DVD, CD, Blueray и т.п.), Floddy-диски.

Разделы жестких дисков (все, кроме системного раздела, на который установлена система Windows).

Удаленные компьютеры или иные сетевые устройства: маршрутизаторы, физические и виртуальные (например, те, что создаются на смартфонах при раздаче Wi-Fi) беспроводные точки доступа и т.д.

Стоимость USB Block

На момент написания обзора последняя версия USB Block с описанным выше функционалом имела стоимость в 49,95$ (лицензия на 1 компьютер). На покупку нескольких копий программ действуют скидки.