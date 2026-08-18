ProduKey — небольшая бесплатная утилита для восстановления лицензионных ключей продуктов Microsoft Windows, Office, SQL Server и Exchange Server, установленных на компьютере, а также некоторых продуктов Adobe и Autodesk.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows XP и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы ProduKey

Отображение ProductID и CD-Key для установленных продуктов Microsoft

Программа сканирует реестр Windows и извлекает ключи для операционной системы, офисных программ, SQL Server и Exchange Server. Для каждой найденной установки выводятся название продукта, его идентификатор и полный лицензионный ключ.

Просмотр ключей для удаленных компьютеров по сети

ProduKey позволяет подключаться к другим компьютерам в локальной сети и извлекать ключи продуктов, установленных на них. Для этого нужно указать имя компьютера, IP-адрес или диапазон адресов. Функция работает при наличии административных прав на удаленной машине и включенной службе Remote Registry.

Извлечение ключей с внешних дисков и из файлов реестра

Если операционная система не загружается, программа может прочитать файл реестра software с внешнего жесткого диска или из папки Windows другой установки. Достаточно указать путь к папке Windows или непосредственно к файлу реестра, и ProduKey извлечет все ключи из этой копии системы.

Сохранение списка ключей в различных форматах для отчетов

Полученный список продуктов и ключей можно экспортировать в текстовый файл, таблицу CSV, HTML-страницу, XML или JSON. Это позволяет сохранить ключи для архивации или распечатать отчет для бухгалтерии и технической документации. Поддерживается как ручной экспорт через графический интерфейс, так и автоматическое сохранение через командную строку с множеством параметров сортировки и фильтрации.

Работа через командную строку для автоматизации и интеграции в скрипты

Программа поддерживает десятки параметров командной строки: можно указать, какие ключи показывать, откуда их брать, в каком формате сохранять и по каким колонкам сортировать. Это позволяет использовать ProduKey в составе автоматических скриптов инвентаризации программного обеспечения или при создании резервных копий ключей перед переустановкой системы. Все операции выполняются без графического интерфейса, что удобно для пакетной обработки.

Маленький размер, отсутствие установки и поддержка всех версий Windows

Программа не требует установки: достаточно скачать исполняемый файл и запустить. Весь архив занимает менее 100 килобайт, что позволяет носить его на практически любой флешке. Утилита работает на всех версиях Windows от XP до 11, включая серверные редакции, как на 32-битных, так и на 64-битных системах. При первом запуске программа может быть заблокирована антивирусом из-за особенностей работы с реестром, но это ложное срабатывание, и файл из официального источника безопасен.

Как получить ключ ОС Windows с помощью produkey?

Чтобы узнать ключ своей операционной системы, нужно выполнить следующие шаги: