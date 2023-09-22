SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Process Blocker

В данном списке представлены программы для замены Process Blocker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Process Blocker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Process Lasso
Process Lasso

Версия 18.4.0.48

Программа для мониторинга и управления процессами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Process Hacker
Process Hacker

Версия 2.39 r124

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)