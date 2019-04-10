SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NeoSpy

В данном списке представлены программы для замены NeoSpy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NeoSpy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Keylogger (MIPCO Personal Monitor)
Keylogger (MIPCO Personal Monitor)

Версия 8.2.4

Слежка за работой пользователя и сохранение сообщений

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Child Control
Child Control

Версия 17.2250

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Mipko Time Sheriff
Mipko Time Sheriff

Версия 8.9.3

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)