NeoSpy — программа для отслеживания действий пользователя за компьютером. Это условно-бесплатное приложение, свободно распространяемая версия которого имеет некоторые функциональные огр/аничения. Программа NeoSpy подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 (32 бит и 64 бит), интерфейс полностью переведен на русский язык.

Зачем нужна программа NeoSpy?

По своей сути, NeoSpy является программой-шпионом, однако не следует относить ее к вредоносному ПО (хотя, некоторые антивирусы могут ошибочно распознать в программе какой-нибудь вирус). Установка и использование приложения NeoSpy является личным решением пользователя.

Программу можно использовать в самых различных целях, но в основном это:

Родительский контроль действий ребенка за компьютером.

Контроль действий сотрудников компаний, работающих за компьютером, с целью определения, чем конкретно они заняты в рабочие часы, пресечения попыток либо установки факта промышленного шпионажа.

При использовании NeoSpy в качестве программы-шпиона за действиями сотрудников, последние должны быть предупреждены о том, что все или часть их действий за компьютером будет отслеживаться администрацией.

Функции NeoSpy

Приложение NeoSpy способно регистрировать широкий спектр действий пользователя за компьютером:

Регистрация адресов посещаемых пользователем сайтов.

Отслеживание запусков любых программ, открытия/закрытия любых окон.

Отслеживание нажатий любых клавиш на клавиатуре.

Запись любых звуков, воспроизводимых в системе и/или проговариваемых пользователем в микрофон.

Регистрация стандартных действий с файлами и папками, хранящихся на локальном жестком диске либо на оптических дисках и USB-накопителях: создание, удаление, переименование и редактирование файлов, а также изменение содержимого папок

Перехват отправленных и полученных сообщений в мессенджерах Skype и ISQ (в случае со Skype также возможна запись звонков).

Отслеживание операций пользователя с принтером.

Перехват любого содержимого, скопированного пользователем в буфер обмена.

Отслеживание подключения и отключения от интернета, а также количества принятого/отправленного трафика.

Определение географического расположения компьютера (полезно для отслеживания перемещения пользователем мобильных компьютеров — ноутбуков, нэтбуков и т.п.).

Все действия пользователя программа NeoSpy записывает в локальное либо онлайн-хранилище, отправляет на указанную почту либо FTP-сервер.

Помимо непосредственного отслеживания действий пользователя ПК, программа NeoSpy также способна:

Осуществлять запись видео и онлайн-трансляцию всего, что происходит за компьютером, через интернет (для использования функции следует создать учетную запись в системе NeoSpy, после чего трансляции можно просматривать из личного кабинета).

Создавать скриншоты с указанной периодичностью и/или по левому клику мышью.

Блокировать доступ к любым сайтам, адреса которых занесены в программу. Также возможно создание «Белого списка» сайтов, доступ к которым разрешен (все прочие адреса будут блокироваться).

Создавать дополнительные копии файлов, копируемых пользователем на внешние USB-накопители.

Делать снимки с подключенныз к компьютеру веб-камер.

Делать копии файлов, отправляемых пользователем на печать.

Дополнительные функции:

Установка пароля администратора для входа в программу.

Наличие скрытного режима работы (скрытие значков в трее, ярлыков на рабочем столе, папки установки программы, процесса в «Диспетчере устройств»).

Возможность отслеживания действий только указанных пользователей компьютера (учетных записей Windows).

Возможность установки даты и времени самоудаления программы и другие функции.

Ограничения бесплатной версии и цена NeoSpy

Бесплатная версия программы создает неполные локальные (те, что сохраняются непосредственно на компьютере) отчеты о действиях пользователей. Также ограничены некоторые онлайн-функции.

Цена на подписку NeoSpy зависит от выбранного тарифного плана: 590 руб./мес. (тариф «Онлайн»), 980 руб./мес. (тариф «Стандарт») и 1380 руб./мес. (тариф «Премиум»). При оплате за 3, 6 месяцев или год действуют скидки. Тарифы отличаются длительностью хранения истории действий пользователей и отснятого видео с экрана монитора, а также объемом дискового пространства в облаке.