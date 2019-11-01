В данном списке представлены программы для замены Mipko Time Sheriff. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mipko Time Sheriff, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Mipko Time Sheriff.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mipko Time Sheriff, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Mipko Time Sheriff. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mipko Time Sheriff, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 2.54
Программа для отслеживания действий пользователя за компьютером
Версия 6.2
Программа для отслеживания действий пользователей за компьютером
Версия 8.2.4
Слежка за работой пользователя и сохранение сообщений
Версия 17.2250
Программа для родительского контроля учетных записей Windows
Версия 7.8.0
Программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и программам