SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mipko Time Sheriff

В данном списке представлены программы для замены Mipko Time Sheriff. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mipko Time Sheriff, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

JETLOGGER
JETLOGGER

Версия 2.54

Программа для отслеживания действий пользователя за компьютером

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
NeoSpy
NeoSpy

Версия 6.2

Программа для отслеживания действий пользователей за компьютером

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Keylogger (MIPCO Personal Monitor)
Keylogger (MIPCO Personal Monitor)

Версия 8.2.4

Слежка за работой пользователя и сохранение сообщений

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Child Control
Child Control

Версия 17.2250

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Folder Protect
Folder Protect

Версия 7.8.0

Программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и программам

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