SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Live WebCam

В данном списке представлены программы для замены Live WebCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Live WebCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Agent DVR
Agent DVR

Версия 5.0.2.0

Программа для создания и управления системой видеонаблюдения

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AMCap
AMCap

Версия 9.23.94.1

Программа для записи видео с веб-камеры и других источников

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

Оценок пока нет
Security Monitor Pro
Security Monitor Pro

Версия 5.48

Программа для IP-камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)