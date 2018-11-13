LiveWebCam — программа для создания домашней системы видеонаблюдения, при помощи которой можно автоматизировать процесс получения и сохранения снимков с веб-камеры. Приложение полностью бесплатно для использования, интерфейс выполнен на русском языке, запуск программы возможен на компьютерах с ОС Windows версии XP или выше (32-бит или 64-бит в режиме совместимости).

Зачем нужна программа LiveWebCam?

Программа LiveWebCam имеет следующие основные функциональные возможности:

Получение снимков с веб-камеры при одном нажатии на соответствующую кнопку в основном окне программы.

Функция автоматической съемки, позволяющая делать фотографии с определенным временным интервалом и/или при срабатывании программного детектора движения в кадре.

Запуск внешней программы при срабатывании детектора движения.

Автоматическая загрузка отснятых фотографий на удаленный FTP-сервер для дальнейшего их просмотра из любой точки планеты, где есть доступ в интернет.

Наибольшую ценность программы LiveWebCam представляет функция автоматической съемки. Встроенный программный детектор имеет три основных параметра, значение которых определяют периодичность получения снимков:

Таймер. Данный параметр определяет частоту получения снимков и их отправку на обработку программным датчиком движения. Пользователь может выставить значение таймера в пределах от 100 до 5000 миллисекунд (чем выше значение, тем дольше задержка между получениями снимков). Порог срабатывания детектора движения (1-100%). Этот параметр определяет чувствительность детектора к изменениям между сравниваемыми фотоснимками. Чем выше значение, тем менее чувствительным становится детектор к изменениям изображения в поступающих на обработку фотоснимках. Шумность камеры (1-15%). Данный параметр задает интенсивность шумоподавления в получаемых фотоснимках. Любая цифровая матрица обладает т.н. тепловыми шумами — разноцветные мерцающие точки, разбросанные в случайном порядке по всему получаемому с камеры изображению. Из-за шумов абсолютно одинаковые снимки могут иметь определенный процент расхождения, что, в свою очередь, может приводить к излишним срабатываниям детектора движения. Чем выше значение шумоподавления, тем менее чувствительным к изменениям в фотоснимках становится детектор движения. Здесь следует заметить, что параметры «Порог срабатывания» и «Шумность камеры» взаимосвязаны.

При изменении значений данных параметров пользователь задать тонкие настройки срабатывания детектора движения (одно срабатывание = одна сохраненная фотография на жестком диске). Сделано это для того, чтобы максимально уменьшить количество фотоснимков, не представляющих никакого интереса, что также позволит минимизировать объем дискового пространства для их хранения (особенно актуально в случае с веб-камерами, позволяющими получать изображения HD-качества).

Создание анимации в LiveWebCam

Программу LiveWebCam также можно использовать для создания анимированных изображений (например, в формате GIF). Само приложение не имеет такой функции, однако функция автоматической съемки позволяет получать исходные данные (последовательные фотографии) для их последующего импорта во внешние программы.