SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hide Folders

В данном списке представлены программы для замены Hide Folders. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hide Folders, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Folder Protect
Folder Protect

Версия 7.8.0

Программа для контроля доступа к файлам, папкам, дискам и программам

Оценок пока нет
Anvide Lock Folder
Anvide Lock Folder

Версия 3.12

Защита папок паролем

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Lim Block Folder

Версия 1.4.1

Программа для установки пароля на папку.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)